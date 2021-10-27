https://ria.ru/20211027/poklonskaya-1756415369.html

Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины

Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины - РИА Новости, 27.10.2021

Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, с иронией восприняла угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T07:03

2021-10-27T07:03

2021-10-27T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, с иронией восприняла угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.Ранее Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов высказал мнение, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской после ее назначения в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что его ведомство обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сказал РИА Новости, что украинцы связывались с властями этой страны по поводу Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции у нет. Собеседник агентства назвал этот запрос шуткой, на которую не стоит обращать внимания.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756341653.html

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в мире, украина, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия