07:03 27.10.2021 (обновлено: 10:40 27.10.2021)
Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины
Посол России в Кабо-Верде Поклонская с иронией ответила на угрозу главы МИД Украины Кулебы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, с иронией восприняла угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД.
"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", — сказала Поклонская РИА Новости.
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов высказал мнение, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской после ее назначения в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что его ведомство обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине".
Источник в МИД Кабо-Верде сказал РИА Новости, что украинцы связывались с властями этой страны по поводу Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции у нет. Собеседник агентства назвал этот запрос шуткой, на которую не стоит обращать внимания.