https://ria.ru/20211027/pogoda-1756520630.html

Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября

Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября - РИА Новости, 27.10.2021

Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября

В центре Европейской части России начнет теплеть со среды, к выходным температура повысится до 14 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:21

2021-10-27T16:21

2021-10-27T16:24

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В центре Европейской части России начнет теплеть со среды, к выходным температура повысится до 14 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд."Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге - антициклон... Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены... В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

https://ria.ru/20211020/pogoda-1755421014.html

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия