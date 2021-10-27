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Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября
Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября - РИА Новости, 27.10.2021
Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября
В центре Европейской части России начнет теплеть со среды, к выходным температура повысится до 14 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:21
2021-10-27T16:21
2021-10-27T16:24
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В центре Европейской части России начнет теплеть со среды, к выходным температура повысится до 14 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд."Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге - антициклон... Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены... В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
16:21 27.10.2021 (обновлено: 16:24 27.10.2021)
Жителям Европейской России пообещали теплую погоду в начале ноября
Синоптик Вильфанд: температура в Европейской России к началу ноября достигнет 14 градусов