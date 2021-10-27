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Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки
Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки - РИА Новости, 27.10.2021
Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки
На Тихоокеанский флот в ближайшие годы поставят новые субмарины, сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:17
2021-10-27T10:01
безопасность
подводные лодки проекта 955 "борей"
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт — РИА Новости. На Тихоокеанский флот в ближайшие годы поставят новые субмарины, сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский.Это позволит существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России, добавил Наварский.Обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А" — атомные подлодки четвертого поколения, носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" — самых современных видов вооружения. Этим субмаринам присваивают традиционные для российских боевых кораблей имена отечественных полководцев. Сейчас завершаются испытания "Князя Олега" и строительство "Генералиссимуса Суворова".Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" оснащаются крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон" или "Калибр". Сейчас к испытаниям готовят субмарины "Новосибирск" и "Красноярск".
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безопасность, подводные лодки проекта 955 "борей"
06:17 27.10.2021 (обновлено: 10:01 27.10.2021)
 
Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки

Тихоокеанский флот в ближайшие годы усилится подводными лодками "Борей-А" и "Ясень-М"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПодводный крейсер проекта 955А — "Борей-А"
Подводный крейсер проекта 955А — Борей-А - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт — РИА Новости. На Тихоокеанский флот в ближайшие годы поставят новые субмарины, сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский.
"Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", — сказал он журналистам.
Это позволит существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России, добавил Наварский.
Обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А" — атомные подлодки четвертого поколения, носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" — самых современных видов вооружения. Этим субмаринам присваивают традиционные для российских боевых кораблей имена отечественных полководцев. Сейчас завершаются испытания "Князя Олега" и строительство "Генералиссимуса Суворова".
Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" оснащаются крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон" или "Калибр". Сейчас к испытаниям готовят субмарины "Новосибирск" и "Красноярск".
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БезопасностьПодводные лодки проекта 955 "Борей"
 
 
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