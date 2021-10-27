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В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса
В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса - РИА Новости, 27.10.2021
В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса
Агрессивный пассажир с ножами и молотком погиб, по предварительным данным, от передозировки наркотиками и полученных травм после того, как разбил головой окно... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:52
2021-10-27T11:52
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Агрессивный пассажир с ножами и молотком погиб, по предварительным данным, от передозировки наркотиками и полученных травм после того, как разбил головой окно автобуса и упал на асфальт, сообщает в среду полиция Петербурга.Инцидент произошел сегодня утром в рейсовом автобусе, ехавшем по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе. Со слов водителя автобуса, у мужчины в руках были два ножа и молоток, он агрессивно себя вел и наносил себе удары молотком, а ножом резал обивку сидений."Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт… До прибытия врачей мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы", - сказано в релизе.При попытке задержания полицейские применили слезоточивый газ. После того, как мужчина выпал из автобуса, он попытался убежать, но был обездвижен полицейскими. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Но дебошир скончался до прибытия "скорой".
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:52 27.10.2021
 
В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса

В Петербурге наркоман с ножами и молотком погиб, разбив головой стекло автобуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Агрессивный пассажир с ножами и молотком погиб, по предварительным данным, от передозировки наркотиками и полученных травм после того, как разбил головой окно автобуса и упал на асфальт, сообщает в среду полиция Петербурга.
Инцидент произошел сегодня утром в рейсовом автобусе, ехавшем по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе. Со слов водителя автобуса, у мужчины в руках были два ножа и молоток, он агрессивно себя вел и наносил себе удары молотком, а ножом резал обивку сидений.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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"Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт… До прибытия врачей мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы", - сказано в релизе.
При попытке задержания полицейские применили слезоточивый газ. После того, как мужчина выпал из автобуса, он попытался убежать, но был обездвижен полицейскими. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Но дебошир скончался до прибытия "скорой".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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