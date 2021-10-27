https://ria.ru/20211027/peterburg-1756450045.html

В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса

В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса - РИА Новости, 27.10.2021

В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса

Агрессивный пассажир с ножами и молотком погиб, по предварительным данным, от передозировки наркотиками и полученных травм после того, как разбил головой окно... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:52

2021-10-27T11:52

2021-10-27T11:52

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Агрессивный пассажир с ножами и молотком погиб, по предварительным данным, от передозировки наркотиками и полученных травм после того, как разбил головой окно автобуса и упал на асфальт, сообщает в среду полиция Петербурга.Инцидент произошел сегодня утром в рейсовом автобусе, ехавшем по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе. Со слов водителя автобуса, у мужчины в руках были два ножа и молоток, он агрессивно себя вел и наносил себе удары молотком, а ножом резал обивку сидений."Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт… До прибытия врачей мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы", - сказано в релизе.При попытке задержания полицейские применили слезоточивый газ. После того, как мужчина выпал из автобуса, он попытался убежать, но был обездвижен полицейскими. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Но дебошир скончался до прибытия "скорой".

https://ria.ru/20210307/reznya-1600265688.html

https://ria.ru/20211015/muzhchina-1754738433.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)