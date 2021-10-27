https://ria.ru/20211027/peskov-1756457171.html

В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни

В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни

Власти не собираются запрещать россиянам путешествовать между регионами в нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:49

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

новости - туризм

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти не собираются запрещать россиянам путешествовать между регионами в нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля выразил надежду на то, что новые меры все-таки поспособствуют улучшению обстановки.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии