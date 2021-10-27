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В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни
В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни
Власти не собираются запрещать россиянам путешествовать между регионами в нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:49
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти не собираются запрещать россиянам путешествовать между регионами в нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля выразил надежду на то, что новые меры все-таки поспособствуют улучшению обстановки.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, дмитрий песков, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:18 27.10.2021 (обновлено: 12:49 27.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни
Песков: вводить запреты на поездки в нерабочие дни из-за COVID-19 не планируется