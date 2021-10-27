Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/perm-1756530867.html
В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам
В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам - РИА Новости, 27.10.2021
В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам
Объявления о возможности забрать товар в пункте выдачи заказов интернет-магазинов в Перми только по QR-коду являются ошибочными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:07
2021-10-27T17:07
распространение коронавируса
технологии
пермский край
пермь
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861009_0:151:2935:1802_1920x0_80_0_0_941fbf4e2e4545b512146c5f6704e5fa.jpg
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Объявления о возможности забрать товар в пункте выдачи заказов интернет-магазинов в Перми только по QR-коду являются ошибочными, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности и торговли Пермского края.Ранее в соцсети появилась информация, что в пункте доставки товаров из интернет-магазина известной сети пермяки натолкнулись на объявление, в котором говорится о запрете выдачи товаров без предъявления QR-кодов. В комментариях некоторые жители уточнили, что были случаи, когда им не отдавали вещи после ремонта в сети по продаже техники."В пункты выдачи заказов из интернет-магазинов допуск осуществляется без QR-кодов. Введенные ограничения на них не распространяются, поскольку главный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности данных организаций не связан с торговлей непродовольственными товарами", - рассказали в ведомстве.Собеседник добавил, что аналогичные ошибочные объявления появлялись в некоторых продуктовых магазинах, в том числе сетевых в первое время после введения новых "коронавирусных" правил в сфере торговли.Ранее власти обязали магазины непродовольственных товаров, в том числе расположенные в торговых, торгово-развлекательных центрах, продавать товары и оказывать услуги только жителям с сертификатом о вакцинации от коронавируса и QR-кодом.
https://ria.ru/20211020/samoizolyatsiya-1755333553.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861009_167:0:2770:1952_1920x0_80_0_0_049c266baeb190682b89a88741bea6af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, пермский край, пермь, коронавирус covid-19
17:07 27.10.2021
 
В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам

Власти Пермского края опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр
Посетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Объявления о возможности забрать товар в пункте выдачи заказов интернет-магазинов в Перми только по QR-коду являются ошибочными, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности и торговли Пермского края.
Ранее в соцсети появилась информация, что в пункте доставки товаров из интернет-магазина известной сети пермяки натолкнулись на объявление, в котором говорится о запрете выдачи товаров без предъявления QR-кодов. В комментариях некоторые жители уточнили, что были случаи, когда им не отдавали вещи после ремонта в сети по продаже техники.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 10:22Распространение коронавируса
В Пермском крае ввели самоизоляцию для непривитых пожилых жителей
"В пункты выдачи заказов из интернет-магазинов допуск осуществляется без QR-кодов. Введенные ограничения на них не распространяются, поскольку главный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности данных организаций не связан с торговлей непродовольственными товарами", - рассказали в ведомстве.
Собеседник добавил, что аналогичные ошибочные объявления появлялись в некоторых продуктовых магазинах, в том числе сетевых в первое время после введения новых "коронавирусных" правил в сфере торговли.
Ранее власти обязали магазины непродовольственных товаров, в том числе расположенные в торговых, торгово-развлекательных центрах, продавать товары и оказывать услуги только жителям с сертификатом о вакцинации от коронавируса и QR-кодом.
 
Распространение коронавирусаТехнологииПермский крайПермьКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом