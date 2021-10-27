https://ria.ru/20211027/perm-1756530867.html

В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам

В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам - РИА Новости, 27.10.2021

В Перми опровергли сообщения о выдаче интернет-заказов по QR-кодам

Объявления о возможности забрать товар в пункте выдачи заказов интернет-магазинов в Перми только по QR-коду являются ошибочными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:07

2021-10-27T17:07

2021-10-27T17:07

распространение коронавируса

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Объявления о возможности забрать товар в пункте выдачи заказов интернет-магазинов в Перми только по QR-коду являются ошибочными, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности и торговли Пермского края.Ранее в соцсети появилась информация, что в пункте доставки товаров из интернет-магазина известной сети пермяки натолкнулись на объявление, в котором говорится о запрете выдачи товаров без предъявления QR-кодов. В комментариях некоторые жители уточнили, что были случаи, когда им не отдавали вещи после ремонта в сети по продаже техники."В пункты выдачи заказов из интернет-магазинов допуск осуществляется без QR-кодов. Введенные ограничения на них не распространяются, поскольку главный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности данных организаций не связан с торговлей непродовольственными товарами", - рассказали в ведомстве.Собеседник добавил, что аналогичные ошибочные объявления появлялись в некоторых продуктовых магазинах, в том числе сетевых в первое время после введения новых "коронавирусных" правил в сфере торговли.Ранее власти обязали магазины непродовольственных товаров, в том числе расположенные в торговых, торгово-развлекательных центрах, продавать товары и оказывать услуги только жителям с сертификатом о вакцинации от коронавируса и QR-кодом.

https://ria.ru/20211020/samoizolyatsiya-1755333553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, пермский край, пермь, коронавирус covid-19