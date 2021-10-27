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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211027/pereplanirovka-1756433672.html
Бирюков: более 27 тысяч заявлений на перепланировку пришло в 2021 году
Бирюков: более 27 тысяч заявлений на перепланировку пришло в 2021 году - РИА Новости, 27.10.2021
Бирюков: более 27 тысяч заявлений на перепланировку пришло в 2021 году
Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году поступило более 27 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:44
2021-10-27T10:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
мосжилинспекция
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году поступило более 27 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за девять месяцев этого года поступило более 27 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ - такие заявления составляют почти половину от общего числа. Около 10 тысяч обращений касались оформления акта о завершенной перепланировке, еще 6 тысяч жителей столицы решили согласовать ранее выполненные работы и легализовать перепланировку."С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте MOS.RU. Данные о регистрации, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете", - напомнил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления и приводятся типичные ошибки при оформлении документов.
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петр бирюков, мосжилинспекция
10:44 27.10.2021
 

Бирюков: более 27 тысяч заявлений на перепланировку пришло в 2021 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, в этом году поступило более 27 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за девять месяцев этого года поступило более 27 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ - такие заявления составляют почти половину от общего числа. Около 10 тысяч обращений касались оформления акта о завершенной перепланировке, еще 6 тысяч жителей столицы решили согласовать ранее выполненные работы и легализовать перепланировку.
"С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте MOS.RU. Данные о регистрации, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете", - напомнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления и приводятся типичные ошибки при оформлении документов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосжилинспекция
 
 
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