22:13 27.10.2021 (обновлено: 23:24 27.10.2021)
США готовы возобновить переговоры с Ираном по СВПД, заявил Госдеп
Госдеп: США готовы вернуться в Вену для возобновления переговоров с Ираном по СВПД
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
"Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД путем закрытия небольшого числа вопросов, которые остались неразрешенными во время шестого раунда переговоров в июне", - сказал представитель Госдепа США.
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По его словам, в Вашингтоне надеются, что иранская сторона вернётся в Вену для возобновления переговоров "быстро и в духе доброй воли". "Как мы уже четко заявляли, окно (для переговоров - ред.) не всегда будет оставаться открытым, поскольку Иран продолжает предпринимать провокационные шаги на ядерном направлении. Поэтому, мы надеемся, что они прибудут в Вену для проведения переговоров - быстрых и в духе доброй воли", - добавил дипломат.
Он также прокомментировал появившиеся в сети сообщения о возможном возобновлении переговоров в ноябре. "Мы ознакомились с этими сообщениями, но не готовы предоставить дополнительные детали", - указал дипломат. Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни выступил с заявлением, что переговоры в Вене по иранской ядерной сделке возобновятся до конца ноября, а дата будет официально объявлена на следующей неделе.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
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