https://ria.ru/20211027/peregovory-1756590013.html

США готовы возобновить переговоры с Ираном по СВПД, заявил Госдеп

США готовы возобновить переговоры с Ираном по СВПД, заявил Госдеп - РИА Новости, 27.10.2021

США готовы возобновить переговоры с Ираном по СВПД, заявил Госдеп

США готовы вернуться в Вену для возобновления непрямых переговоров с Ираном по СВПД и по-прежнему считают скорое возвращение к сделке достижимым, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T22:13

2021-10-27T22:13

2021-10-27T23:24

в мире

сша

иран

вашингтон (город)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США готовы вернуться в Вену для возобновления непрямых переговоров с Ираном по СВПД и по-прежнему считают скорое возвращение к сделке достижимым, заявил РИА Новости официальный представитель американского Госдепартамента."Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД путем закрытия небольшого числа вопросов, которые остались неразрешенными во время шестого раунда переговоров в июне", - сказал представитель Госдепа США.По его словам, в Вашингтоне надеются, что иранская сторона вернётся в Вену для возобновления переговоров "быстро и в духе доброй воли". "Как мы уже четко заявляли, окно (для переговоров - ред.) не всегда будет оставаться открытым, поскольку Иран продолжает предпринимать провокационные шаги на ядерном направлении. Поэтому, мы надеемся, что они прибудут в Вену для проведения переговоров - быстрых и в духе доброй воли", - добавил дипломат.Он также прокомментировал появившиеся в сети сообщения о возможном возобновлении переговоров в ноябре. "Мы ознакомились с этими сообщениями, но не готовы предоставить дополнительные детали", - указал дипломат. Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни выступил с заявлением, что переговоры в Вене по иранской ядерной сделке возобновятся до конца ноября, а дата будет официально объявлена на следующей неделе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

https://ria.ru/20211026/okno-1756399200.html

сша

иран

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, вашингтон (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), цены на нефть