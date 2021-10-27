https://ria.ru/20211027/patrushev-1756510794.html

Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики

Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики - РИА Новости, 27.10.2021

Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики

Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:38

2021-10-27T15:38

2021-10-27T20:00

безопасность

россия

николай патрушев

курская аэс

совет безопасности рф

кибербезопасность

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, за последние три года в Центральном федеральном округе зарегистрировано более 11,5 тысяч опасных компьютерных атак, в текущем году их рост превысил 15%."Среди объектов посягательств - информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки", - сказал Патрушев, выступая в среду по видеосвязи на совещании по безопасности в ЦФО.В Центральной России расположены Калининская, Нововоронежская, Смоленская и Курская АЭС.

https://ria.ru/20210929/khaker-1752248297.html

https://ria.ru/20210929/kiberataki-1752247815.html

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безопасность, россия, николай патрушев, курская аэс, совет безопасности рф, кибербезопасность