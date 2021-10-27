https://ria.ru/20211027/patrushev-1756510794.html
Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики
Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики - РИА Новости, 27.10.2021
Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики
Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:38
2021-10-27T15:38
2021-10-27T20:00
безопасность
россия
николай патрушев
курская аэс
совет безопасности рф
кибербезопасность
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, за последние три года в Центральном федеральном округе зарегистрировано более 11,5 тысяч опасных компьютерных атак, в текущем году их рост превысил 15%."Среди объектов посягательств - информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки", - сказал Патрушев, выступая в среду по видеосвязи на совещании по безопасности в ЦФО.В Центральной России расположены Калининская, Нововоронежская, Смоленская и Курская АЭС.
https://ria.ru/20210929/khaker-1752248297.html
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безопасность, россия, николай патрушев, курская аэс, совет безопасности рф, кибербезопасность
15:38 27.10.2021 (обновлено: 20:00 27.10.2021)
Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики
Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики в Центральной России