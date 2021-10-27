https://ria.ru/20211027/patrushev-1756507259.html

Патрушев рассказал о борьбе с молодежными деструктивными группами

Патрушев рассказал о борьбе с молодежными деструктивными группами - РИА Новости, 27.10.2021

Патрушев рассказал о борьбе с молодежными деструктивными группами

Работа правоохранительных органов по предотвращению преступлений в молодежной среде в Центральной России за минувший год улучшилась, разобщены и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:26

2021-10-27T15:26

2021-10-27T15:26

общество

николай патрушев

совет безопасности рф

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Работа правоохранительных органов по предотвращению преступлений в молодежной среде в Центральной России за минувший год улучшилась, разобщены и переориентированы около 12 тысяч подростковых объединений деструктивной направленности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Улучшение взаимодействия и координации правоохранительных органов и образовательных организаций в работе с молодёжью позволило на четверть снизить участие несовершеннолетних в групповых преступлениях. В регионах Центрального федерального округа разобщены и переориентированы около 12 тысяч подростковых объединений деструктивной направленности", - сказал он на прошедшем в среду по видеосвязи совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Такому результату способствовало разъяснение молодым людям ответственности за противоправное поведение, заметил секретарь Совбеза."Систематизирована и улучшена воспитательная работа с обучающимся. Созданы условия для организации их занятости в свободное от учёбы время. Одновременно налажено информирование родителей об особенностях поведения подростков, причисляющих себя к различным деструктивным объединениям, о возможных последствиях участия в их деятельности", - отметил Патрушев.Наряду с этим активизирована работа по формированию у молодого поколения активной гражданской позиции, по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействию идеологии терроризма, экстремизма, а также по продвижению позитивной повестки в интернете, добавил секретарь СБ.

https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай патрушев, совет безопасности рф, здоровье - общество, россия