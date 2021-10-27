https://ria.ru/20211027/otravlenie-1756449700.html

Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253

Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253 - РИА Новости, 27.10.2021

Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253

Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека выросло до 253, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе минздрава Киргизии. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:50

2021-10-27T11:50

2021-10-27T11:50

происшествия

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БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости. Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека выросло до 253, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе минздрава Киргизии."На сегодняшний день число пострадавших от отравления достигло 253 человек", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, 60 из них получают лечение стационарно. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.Как ранее сообщали в минздраве, все пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита "Империя пиццы". В понедельник все филиалы этой сети были закрыты на время эпидемиологического расследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/surrogat-1755059589.html

киргизия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, киргизия, бишкек