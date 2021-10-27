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Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253
Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253 - РИА Новости, 27.10.2021
Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253
Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека выросло до 253, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе минздрава Киргизии. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:50
2021-10-27T11:50
происшествия
киргизия
бишкек
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БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости. Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека выросло до 253, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе минздрава Киргизии."На сегодняшний день число пострадавших от отравления достигло 253 человек", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, 60 из них получают лечение стационарно. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.Как ранее сообщали в минздраве, все пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита "Империя пиццы". В понедельник все филиалы этой сети были закрыты на время эпидемиологического расследования.
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происшествия, киргизия, бишкек
11:50 27.10.2021
 
Число отравившихся роллами в Бишкеке выросло до 253

Число отравившихся роллами в кафе "Империя пиццы" в Бишкеке выросло до 253

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости. Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека выросло до 253, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе минздрава Киргизии.
"На сегодняшний день число пострадавших от отравления достигло 253 человек", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, 60 из них получают лечение стационарно. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.
Как ранее сообщали в минздраве, все пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита "Империя пиццы". В понедельник все филиалы этой сети были закрыты на время эпидемиологического расследования.
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