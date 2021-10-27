https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756581574.html
В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых
В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых - РИА Новости, 27.10.2021
В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых
Оперштаб Волгоградской области вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:52
2021-10-27T20:52
2021-10-27T21:48
распространение коронавируса
волгоградская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552544_0:204:3031:1909_1920x0_80_0_0_34417112d3472916012b24c9931ecadd.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Оперштаб Волгоградской области вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только для вакцинированных жителей региона с 1 по 7 ноября, сообщает в среду пресс-служба администрации области.Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы.По данным ведомства, в среду оперштаб принял новые ограничения. Так, с 30 октября вводится режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещается проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 6.00."Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних)... Эти ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30 процентов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на этот же период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 27 октября зарегистрировано 102 275 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 412 – за последние сутки, скончались за всё время 3441 человек.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552544_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_ae12ae75871688c829c3284b840e1707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
20:52 27.10.2021 (обновлено: 21:48 27.10.2021)
В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых
В Волгоградской области посещать непродовольственные магазины смогут только привитые
ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости.
Оперштаб Волгоградской области
вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса
пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только для вакцинированных жителей региона с 1 по 7 ноября, сообщает в среду пресс-служба администрации области.
Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы.
По данным ведомства, в среду оперштаб принял новые ограничения. Так, с 30 октября вводится режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещается проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 6.00.
"Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних)... Эти ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30 процентов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на этот же период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 27 октября зарегистрировано 102 275 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 412 – за последние сутки, скончались за всё время 3441 человек.