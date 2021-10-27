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В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых

В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых - РИА Новости, 27.10.2021

В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых

Оперштаб Волгоградской области вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:52

2021-10-27T20:52

2021-10-27T21:48

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ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Оперштаб Волгоградской области вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только для вакцинированных жителей региона с 1 по 7 ноября, сообщает в среду пресс-служба администрации области.Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы.По данным ведомства, в среду оперштаб принял новые ограничения. Так, с 30 октября вводится режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещается проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 6.00."Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних)... Эти ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30 процентов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на этот же период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 27 октября зарегистрировано 102 275 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 412 – за последние сутки, скончались за всё время 3441 человек.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

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волгоградская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество