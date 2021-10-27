https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html

Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19

Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:24

2021-10-27T20:24

2021-10-27T20:24

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые ограничения при заселении в гостиницы, санатории, базы отдыха."С 28 октября текущего года размещение в гостиницах, гостевых домах, хостелах, санаториях, базах и домах отдыха, а также в других подобных объектах будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой о перенесенной болезни, но не более шести месяцев назад. Также заселение возможно в гостиницы при наличии медотвода с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа до заселения. С понедельника во всех крупных торговых центрах и других общественных местах в регионе уже действует система QR-кодов. Пока о каких – либо результатах говорить еще очень рано, но мы надеемся, что эти меры позволят остановить рост заболеваемости коронавирусом в регионе", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756367033.html

липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов, коронавирус в россии