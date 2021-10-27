https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html
Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19
Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:24
2021-10-27T20:24
2021-10-27T20:24
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861009_0:151:2935:1802_1920x0_80_0_0_941fbf4e2e4545b512146c5f6704e5fa.jpg
ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые ограничения при заселении в гостиницы, санатории, базы отдыха."С 28 октября текущего года размещение в гостиницах, гостевых домах, хостелах, санаториях, базах и домах отдыха, а также в других подобных объектах будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой о перенесенной болезни, но не более шести месяцев назад. Также заселение возможно в гостиницы при наличии медотвода с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа до заселения. С понедельника во всех крупных торговых центрах и других общественных местах в регионе уже действует система QR-кодов. Пока о каких – либо результатах говорить еще очень рано, но мы надеемся, что эти меры позволят остановить рост заболеваемости коронавирусом в регионе", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756367033.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861009_167:0:2770:1952_1920x0_80_0_0_049c266baeb190682b89a88741bea6af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов, коронавирус в россии