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Липецкая область
https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html
Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19
Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:24
2021-10-27T20:24
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые ограничения при заселении в гостиницы, санатории, базы отдыха."С 28 октября текущего года размещение в гостиницах, гостевых домах, хостелах, санаториях, базах и домах отдыха, а также в других подобных объектах будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой о перенесенной болезни, но не более шести месяцев назад. Также заселение возможно в гостиницы при наличии медотвода с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа до заселения. С понедельника во всех крупных торговых центрах и других общественных местах в регионе уже действует система QR-кодов. Пока о каких – либо результатах говорить еще очень рано, но мы надеемся, что эти меры позволят остановить рост заболеваемости коронавирусом в регионе", - сказал Артамонов.
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общество, липецкая область, игорь артамонов, коронавирус в россии
20:24 27.10.2021
 

Липецкая область ввела новые ограничения в связи с COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр
Посетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции поручил региональной администрации ввести новые ограничения при заселении в гостиницы, санатории, базы отдыха.
"С 28 октября текущего года размещение в гостиницах, гостевых домах, хостелах, санаториях, базах и домах отдыха, а также в других подобных объектах будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой о перенесенной болезни, но не более шести месяцев назад. Также заселение возможно в гостиницы при наличии медотвода с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа до заселения. С понедельника во всех крупных торговых центрах и других общественных местах в регионе уже действует система QR-кодов. Пока о каких – либо результатах говорить еще очень рано, но мы надеемся, что эти меры позволят остановить рост заболеваемости коронавирусом в регионе", - сказал Артамонов.
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26 октября, 18:22Распространение коронавируса
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Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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