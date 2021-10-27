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Липецкая область
https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756532308.html
Центры "Мои документы" Липецкой области работают с ограничениями
Центры "Мои документы" Липецкой области работают с ограничениями - РИА Новости, 27.10.2021
Центры "Мои документы" Липецкой области работают с ограничениями
Липецкие региональные центры "Мои документы" с 27 октября принимают жителей области по предварительной записи связи с увеличением числа посетителей и для... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:43
2021-10-27T17:43
липецкая область
общество
липецк
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Липецкие региональные центры "Мои документы" с 27 октября принимают жителей области по предварительной записи связи с увеличением числа посетителей и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Значительное увеличение числа посетителей центров "Мои документы" (МФЦ) объясняется началом действия в регионе системы QR-кодов. Граждане, в основном это люди пожилого возраста, которые не умеют пользоваться порталом госуслуг, обращаются в центры "Мои документы", чтобы распечатать QR-код. Как сообщили в региональном управлении социальной политики, на днях одновременно в центральном офисе МФЦ города Липецка находилось почти 300 посетителей, ожидающих своей очереди. Чтобы перераспределить потоки людей и снизить риски заражения, принято решение принимать клиентов по предварительной записи.Исключение сделано для граждан, желающих оформить транспортную карту, зарегистрироваться на портале госуслуг, а также зарегистрировать недвижимость, приобретенную с использованием ипотеки. Их примут в порядке живой очереди и сертификат с QR-кодом о вакцинации не потребуют. Подтвердить запись на портале госуслуг, распечатать QR-код о вакцинации жители региона могут также в отделениях Сбербанка, ВТБ, "Почта банка" и центрах занятости."Власти региона сейчас оперативно мониторят работу всех основных социальных ресурсов, чтобы ограничительные меры, которые мы вводим для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в регионе, не создавали дополнительных проблем нашим гражданам", - прокомментировал глава региона.
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общество, липецк, игорь артамонов, коронавирус в россии
17:43 27.10.2021
 

Центры "Мои документы" Липецкой области работают с ограничениями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг района Донской в Москве
Информационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг района Донской в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Липецкие региональные центры "Мои документы" с 27 октября принимают жителей области по предварительной записи связи с увеличением числа посетителей и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Значительное увеличение числа посетителей центров "Мои документы" (МФЦ) объясняется началом действия в регионе системы QR-кодов. Граждане, в основном это люди пожилого возраста, которые не умеют пользоваться порталом госуслуг, обращаются в центры "Мои документы", чтобы распечатать QR-код. Как сообщили в региональном управлении социальной политики, на днях одновременно в центральном офисе МФЦ города Липецка находилось почти 300 посетителей, ожидающих своей очереди. Чтобы перераспределить потоки людей и снизить риски заражения, принято решение принимать клиентов по предварительной записи.
Исключение сделано для граждан, желающих оформить транспортную карту, зарегистрироваться на портале госуслуг, а также зарегистрировать недвижимость, приобретенную с использованием ипотеки. Их примут в порядке живой очереди и сертификат с QR-кодом о вакцинации не потребуют. Подтвердить запись на портале госуслуг, распечатать QR-код о вакцинации жители региона могут также в отделениях Сбербанка, ВТБ, "Почта банка" и центрах занятости.
"Власти региона сейчас оперативно мониторят работу всех основных социальных ресурсов, чтобы ограничительные меры, которые мы вводим для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в регионе, не создавали дополнительных проблем нашим гражданам", - прокомментировал глава региона.
Проверка наличия у посетителей QR-кодов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 21:31Распространение коронавируса
В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса
 
Липецкая областьОбществоЛипецкИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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