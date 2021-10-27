https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756510910.html

В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов

В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов - РИА Новости, 27.10.2021

В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов

Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны не будут работать с 28 октября по 7 РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:38

2021-10-27T15:38

2021-10-27T15:51

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны не будут работать с 28 октября по 7 ноября в Москве, сообщает оперштаб столицы в своём Telegram-канале."С 28 октября по 7 ноября не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме", - уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756509291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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