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В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов
В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов
Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны не будут работать с 28 октября по 7 РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:38
2021-10-27T15:38
2021-10-27T15:51
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны не будут работать с 28 октября по 7 ноября в Москве, сообщает оперштаб столицы в своём Telegram-канале."С 28 октября по 7 ноября не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме", - уточнили в оперштабе.
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москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:38 27.10.2021 (обновлено: 15:51 27.10.2021)
В Москве приостановят работу салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов
В Москве приостановят работу салонов красоты, соляриев, спорткомплексов и бассейнов