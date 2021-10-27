https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756509291.html

В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи

В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи - РИА Новости, 28.10.2021

В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи

Химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней в Москве, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-27T15:33

2021-10-27T15:33

2021-10-28T01:08

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МОСКВА, 27 - РИА Новости. Химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней в Москве, сообщает оперштаб столицы в своем Telegram-канале."Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней", - ответили в оперштабе на вопрос, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756510910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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