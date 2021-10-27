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В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи
В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи - РИА Новости, 28.10.2021
В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи
Химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней в Москве, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-27T15:33
2021-10-27T15:33
2021-10-28T01:08
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МОСКВА, 27 - РИА Новости. Химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней в Москве, сообщает оперштаб столицы в своем Telegram-канале."Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней", - ответили в оперштабе на вопрос, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.
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15:33 27.10.2021 (обновлено: 01:08 28.10.2021)
В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи
В Москве в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября закроются шиномонтажи и автосервисы