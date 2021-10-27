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Китай призвал США придерживаться обязательств по тайваньскому вопросу
Китай призвал США придерживаться обязательств по тайваньскому вопросу - РИА Новости, 27.10.2021
Китай призвал США придерживаться обязательств по тайваньскому вопросу
Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и обязательств по тайваньскому вопросу и немедленно прекратить любые официальные контакты с островом,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T05:44
2021-10-27T05:45
в мире
сша
оон
китай
тайвань
джо байден
энтони блинкен
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и обязательств по тайваньскому вопросу и немедленно прекратить любые официальные контакты с островом, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.Ранее глава госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают широкое участие Тайваня в системе ООН. По его мнению, Тайвань активно участвовал в учреждениях ООН в последние 50 лет, что свидетельствует о значении, которое международное сообщество придает его вкладу.В дипмиссии указали, что 50 лет назад США пытались создать в ООН "один Китай, один Тайвань" или "два Китая", но это было безуспешно, а сегодня Вашингтон открыто поддерживает силы, выступающие за "независимость Тайваня", бросая вызов международному праву и основным нормам международных отношений, включая принцип "одного Китая". "Это абсолютно напрасные усилия, которые никогда не увенчаются успехом", - добавили в посольстве.Китайская сторона призывает США выполнять свои обязательства, придерживаться принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике, а также резолюции ГА ООН 2758. "Призываем США немедленно прекратить все официальные контакты с Тайванем, прекратить безответственные и ошибочные высказывания и предпринять конкретные действия для сохранения общего положения в китайско-американских отношениях, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заявили в дипмиссии.Ранее американский президент Джо Байден сказал, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против него со стороны Пекина. Китайский МИД в ответ традиционно заявил, что Тайвань – часть КНР, а вопросы острова являются исключительно внутренним делом Китая и не терпят никакого внешнего вмешательства, Пекин намерен противостоять любым попыткам внешнего вмешательства в тайваньский вопрос и защищать свою территориальную целостность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/tayvan-1756379062.html
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в мире, сша, оон, китай, тайвань, джо байден, энтони блинкен
05:44 27.10.2021 (обновлено: 05:45 27.10.2021)
 
Китай призвал США придерживаться обязательств по тайваньскому вопросу

КНР призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и обязательства по тайваньскому вопросу

© AP Photo / Ng Han GuanЖители отдыхают возле карты Китая в торговом районе Пекина
Жители отдыхают возле карты Китая в торговом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и обязательств по тайваньскому вопросу и немедленно прекратить любые официальные контакты с островом, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.
Ранее глава госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают широкое участие Тайваня в системе ООН. По его мнению, Тайвань активно участвовал в учреждениях ООН в последние 50 лет, что свидетельствует о значении, которое международное сообщество придает его вкладу.
"В мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая… Необходимо отметить, что ООН – это межправительственная международная организация, к которой могут присоединиться только суверенные государства. Вопросы, связанные с Тайванем, представляют собой серьезный политический вопрос, а не проблему так называемых "ценностей", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии указали, что 50 лет назад США пытались создать в ООН "один Китай, один Тайвань" или "два Китая", но это было безуспешно, а сегодня Вашингтон открыто поддерживает силы, выступающие за "независимость Тайваня", бросая вызов международному праву и основным нормам международных отношений, включая принцип "одного Китая". "Это абсолютно напрасные усилия, которые никогда не увенчаются успехом", - добавили в посольстве.
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 13:36
На Тайване прокомментировали слова Байдена о готовности защищать остров
Китайская сторона призывает США выполнять свои обязательства, придерживаться принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике, а также резолюции ГА ООН 2758. "Призываем США немедленно прекратить все официальные контакты с Тайванем, прекратить безответственные и ошибочные высказывания и предпринять конкретные действия для сохранения общего положения в китайско-американских отношениях, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заявили в дипмиссии.
Ранее американский президент Джо Байден сказал, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против него со стороны Пекина. Китайский МИД в ответ традиционно заявил, что Тайвань – часть КНР, а вопросы острова являются исключительно внутренним делом Китая и не терпят никакого внешнего вмешательства, Пекин намерен противостоять любым попыткам внешнего вмешательства в тайваньский вопрос и защищать свою территориальную целостность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Гиппопотамы, Тайбэй, Тайвань - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 18:54В мире
США намерены "активно поддержать" участие Тайваня в работе ООН
 
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