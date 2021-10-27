https://ria.ru/20211027/obvinenie-1756517771.html

Генпрокуратура утвердила обвинение против Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинение против Фургала - РИА Новости, 27.10.2021

Генпрокуратура утвердила обвинение против Фургала

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение против экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его соучастников, но где именно пройдет процесс, пока... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:07

2021-10-27T16:07

2021-10-27T16:17

россия

происшествия

генеральная прокуратура рф

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение против экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его соучастников, но где именно пройдет процесс, пока неясно, сообщает ведомство в среду."Сегодня в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, ж, з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. "а, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), а также трех его соучастников", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ "для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности".По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.Так, в июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Смерть потерпевшего не наступила "по не зависящим от соучастников обстоятельствам" (что именно имеется в виду, в релизе не раскрывается).В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

https://ria.ru/20210527/furgal-1734346207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала