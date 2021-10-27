https://ria.ru/20211027/obvinenie-1756409856.html

Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США

Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США - РИА Новости, 27.10.2021

Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США

Расследование гибели в США кинооператора Галины Хатчинс от пули, выпущенной известным американским актером Алеком Болдуином, может завершиться выдвижением... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:05

2021-10-27T02:05

2021-10-27T02:05

в мире

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Расследование гибели в США кинооператора Галины Хатчинс от пули, выпущенной известным американским актером Алеком Болдуином, может завершиться выдвижением уголовных обвинений, сказала прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс газете New York Times."Мы ничего не исключали. На данном этапе все возможно, включая уголовные обвинения", - цитирует ее слова издание.Родившаяся в СССР Хатчинс получила смертельное ранение, когда на съемках вестерна "Раст" Болдуин выстрелил в нее из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Тем же выстрелом был ранен режиссер фильма Джоэл Соуза. После трагедии съемки, проходившие в американском штате Нью-Мексико, были приостановлены.

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755722217.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма