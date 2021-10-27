https://ria.ru/20211027/obschestvo-1756472961.html

В Госдуму внесли проект о наказании за уравнивание СССР и Германии в войне

В Госдуму внесли проект о наказании за уравнивание СССР и Германии в войне - РИА Новости, 27.10.2021

В Госдуму внесли проект о наказании за уравнивание СССР и Германии в войне

В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии, документ доступен в базе данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:19

2021-10-27T13:19

2021-10-27T16:02

общество

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германия

госдума рф

алексей пушков

ольга ковитиди

елена ямпольская

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии, документ доступен в базе данных нижней палаты парламента.Инициаторами выступили депутаты Елена Ямпольская, Александр Жуков и сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".В соответствии с ней авторы предложили установить штрафы от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц — от одной до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти до 50 тысяч, сообщается в пояснительной записке.За повторное правонарушение предлагается штрафовать на сумму от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей либо назначать административный арест до 15 суток, отмечается в документе. Для должностных лиц — от пяти тысяч до 20 тысяч или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.Законопроект также предусматривает, что протоколы по этому правонарушению будут составлять должностные лица органов внутренних дел, должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/putin-1739363425.html

https://ria.ru/20211006/sirena-1753314054.html

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общество, ссср, германия, госдума рф, алексей пушков, ольга ковитиди, елена ямпольская, россия