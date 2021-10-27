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Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель - РИА Новости, 27.10.2021
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
Исторический для Томска визит в 2006 году Ангелы Меркель вскоре после ее вступления на пост канцлера Германии запомнился ее скромностью и доброжелательностью,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:04
2021-10-27T04:15
в мире
общество
томск
германия
ангела меркель
виктор кресс
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Исторический для Томска визит в 2006 году Ангелы Меркель вскоре после ее вступления на пост канцлера Германии запомнился ее скромностью и доброжелательностью, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Также он поручил Меркель исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника. Сколько времени Меркель еще будет возглавлять правительство, зависит от хода переговоров партий о формировании коалиции. Участники возможной будущей коалиции рассчитывают, что закончат переговоры к концу ноября, а новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц - будет назначен до 12 декабря.Меркель в сопровождении правительственной делегации Германии 26-27 апреля 2006 года находилась в Томске. Это был ее второй визит в Россию после официального вступления в должность. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.Сенатор отметил, что для них было приятной неожиданностью, что первый руководитель страны оказалась простым человеком с чувством юмора, который умеет радоваться простым вещам. Кресс напомнил, что Меркель понимает русский язык и хорошо говорит на нем. С президентом Путиным они общались без переводчика – он на русском, а она – на немецком."Она знает историю России и живо всем интересовалась. Видно было, что она готовилась к встрече. Знала о Сибири, о том, что Томск был столицей обширной Томской губернии. Общалась с русскими немцами. Встреча была очень достойная", - сказал сенатор.Кресс добавил, что в ходе визита отношения были деловыми, однако со стороны Меркель всегда чувствовалась искренняя заинтересованность. "Чувствовалось, что она с большим интересом и даже трепетно относилась к России… Когда был прощальный ужин, она мне даже анекдоты рассказывала, приличные анекдоты…", - отметил он.
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в мире, общество, томск, германия, ангела меркель, виктор кресс, россия
04:04 27.10.2021 (обновлено: 04:15 27.10.2021)
 
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель

Экс-губернатор Томска Кресс рассказал о скромности Меркель во время ее визита в 2006 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАнгела Меркель и президент России Владимир Путин в Томске, 2006 год
Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в Томске, 2006 год - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Исторический для Томска визит в 2006 году Ангелы Меркель вскоре после ее вступления на пост канцлера Германии запомнился ее скромностью и доброжелательностью, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.
Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Также он поручил Меркель исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника. Сколько времени Меркель еще будет возглавлять правительство, зависит от хода переговоров партий о формировании коалиции. Участники возможной будущей коалиции рассчитывают, что закончат переговоры к концу ноября, а новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц - будет назначен до 12 декабря.
Меркель в сопровождении правительственной делегации Германии 26-27 апреля 2006 года находилась в Томске. Это был ее второй визит в Россию после официального вступления в должность. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.
"Первое, что бросилось в глава – это ее скромность. Вообще мы готовились к встрече со Шрёдером (Герхард Шрёдер, экс-канцлер Германии – ред.), газовики в это время построили небольшой дом приемов. Она отказалась и попросила поселить ее в гостинице вместе с министрами", - рассказал Кресс.
Сенатор отметил, что для них было приятной неожиданностью, что первый руководитель страны оказалась простым человеком с чувством юмора, который умеет радоваться простым вещам. Кресс напомнил, что Меркель понимает русский язык и хорошо говорит на нем. С президентом Путиным они общались без переводчика – он на русском, а она – на немецком.
"Она знает историю России и живо всем интересовалась. Видно было, что она готовилась к встрече. Знала о Сибири, о том, что Томск был столицей обширной Томской губернии. Общалась с русскими немцами. Встреча была очень достойная", - сказал сенатор.
Кресс добавил, что в ходе визита отношения были деловыми, однако со стороны Меркель всегда чувствовалась искренняя заинтересованность. "Чувствовалось, что она с большим интересом и даже трепетно относилась к России… Когда был прощальный ужин, она мне даже анекдоты рассказывала, приличные анекдоты…", - отметил он.
Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время ужина в ресторане - трактире Вечный зов в Томске. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
03:30
Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
 
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