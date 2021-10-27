https://ria.ru/20211027/obschenie-1756412085.html
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель - РИА Новости, 27.10.2021
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
Исторический для Томска визит в 2006 году Ангелы Меркель вскоре после ее вступления на пост канцлера Германии запомнился ее скромностью и доброжелательностью,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:04
2021-10-27T04:04
2021-10-27T04:15
в мире
общество
томск
германия
ангела меркель
виктор кресс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756412501_0:277:2656:1771_1920x0_80_0_0_97058fd51ef2e1b229250f355244432f.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Исторический для Томска визит в 2006 году Ангелы Меркель вскоре после ее вступления на пост канцлера Германии запомнился ее скромностью и доброжелательностью, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Также он поручил Меркель исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника. Сколько времени Меркель еще будет возглавлять правительство, зависит от хода переговоров партий о формировании коалиции. Участники возможной будущей коалиции рассчитывают, что закончат переговоры к концу ноября, а новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц - будет назначен до 12 декабря.Меркель в сопровождении правительственной делегации Германии 26-27 апреля 2006 года находилась в Томске. Это был ее второй визит в Россию после официального вступления в должность. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.Сенатор отметил, что для них было приятной неожиданностью, что первый руководитель страны оказалась простым человеком с чувством юмора, который умеет радоваться простым вещам. Кресс напомнил, что Меркель понимает русский язык и хорошо говорит на нем. С президентом Путиным они общались без переводчика – он на русском, а она – на немецком."Она знает историю России и живо всем интересовалась. Видно было, что она готовилась к встрече. Знала о Сибири, о том, что Томск был столицей обширной Томской губернии. Общалась с русскими немцами. Встреча была очень достойная", - сказал сенатор.Кресс добавил, что в ходе визита отношения были деловыми, однако со стороны Меркель всегда чувствовалась искренняя заинтересованность. "Чувствовалось, что она с большим интересом и даже трепетно относилась к России… Когда был прощальный ужин, она мне даже анекдоты рассказывала, приличные анекдоты…", - отметил он.
https://ria.ru/20211027/kotlety-1756411467.html
томск
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756412501_0:28:2656:2020_1920x0_80_0_0_27f1fc973ffde61ee068a86cbb89c641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, томск, германия, ангела меркель, виктор кресс, россия
04:04 27.10.2021 (обновлено: 04:15 27.10.2021)
Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
Экс-губернатор Томска Кресс рассказал о скромности Меркель во время ее визита в 2006 году
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.
Исторический для Томска
визит в 2006 году Ангелы Меркель
вскоре после ее вступления на пост канцлера Германии
запомнился ее скромностью и доброжелательностью, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области
, сенатор Виктор Кресс
.
Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Также он поручил Меркель исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника. Сколько времени Меркель еще будет возглавлять правительство, зависит от хода переговоров партий о формировании коалиции. Участники возможной будущей коалиции рассчитывают, что закончат переговоры к концу ноября, а новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц
- будет назначен до 12 декабря.
Меркель в сопровождении правительственной делегации Германии 26-27 апреля 2006 года находилась в Томске. Это был ее второй визит в Россию
после официального вступления в должность. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным
приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.
"Первое, что бросилось в глава – это ее скромность. Вообще мы готовились к встрече со Шрёдером (Герхард Шрёдер, экс-канцлер Германии – ред.), газовики в это время построили небольшой дом приемов. Она отказалась и попросила поселить ее в гостинице вместе с министрами", - рассказал Кресс.
Сенатор отметил, что для них было приятной неожиданностью, что первый руководитель страны оказалась простым человеком с чувством юмора, который умеет радоваться простым вещам. Кресс напомнил, что Меркель понимает русский язык и хорошо говорит на нем. С президентом Путиным они общались без переводчика – он на русском, а она – на немецком.
"Она знает историю России и живо всем интересовалась. Видно было, что она готовилась к встрече. Знала о Сибири, о том, что Томск был столицей обширной Томской губернии. Общалась с русскими немцами. Встреча была очень достойная", - сказал сенатор.
Кресс добавил, что в ходе визита отношения были деловыми, однако со стороны Меркель всегда чувствовалась искренняя заинтересованность. "Чувствовалось, что она с большим интересом и даже трепетно относилась к России… Когда был прощальный ужин, она мне даже анекдоты рассказывала, приличные анекдоты…", - отметил он.