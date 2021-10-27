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В Москве в Военном университете открыли памятник Невскому
В Москве в Военном университете открыли памятник Невскому - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве в Военном университете открыли памятник Невскому
Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета Министерства обороны России в Москве, сообщили в среду в департаменте информации и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:45
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета Министерства обороны России в Москве, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ."27 октября на территории Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония открытия памятника великому русскому князю и полководцу", - говорится в сообщении.В департаменте напомнили, что почётное наименование присвоили вузу в этом году.В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (до недавнего времени занимавший пост замминистра обороны), заммэра Москвы Александр Горбенко, заместитель главного военного прокурора Александр Девятко, наместник ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, начальник Военного университета Игорь Мишуткин, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза.
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москва, госдума рф, александр невский, андрей картаполов, александр горбенко, россия
18:45 27.10.2021 (обновлено: 19:02 27.10.2021)
 
В Москве в Военном университете открыли памятник Невскому

В Москве в Военном университете Минобороны открыли памятник Александру Невскому

© Фото : Военный университет Министерства обороны РФВ Военном университете Министерства обороны РФ
В Военном университете Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Военный университет Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета Министерства обороны России в Москве, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ.
"27 октября на территории Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония открытия памятника великому русскому князю и полководцу", - говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что почётное наименование присвоили вузу в этом году.
В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (до недавнего времени занимавший пост замминистра обороны), заммэра Москвы Александр Горбенко, заместитель главного военного прокурора Александр Девятко, наместник ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, начальник Военного университета Игорь Мишуткин, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза.
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