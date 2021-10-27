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В Иркутской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября

В Иркутской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 27.10.2021

В Иркутской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября устанавливаются в Иркутской области нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:17

2021-10-27T09:17

2021-10-27T09:17

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иркутская область

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игорь кобзев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются в Иркутской области нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства региона."На территории Приангарья с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работником заработной платы. Соответствующий указ сегодня, 27 октября, подписал губернатор региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.Отмечается, что учреждения культуры будут работать без изменений.В регионе складывается напряженная эпидемиологическая ситуация – каждый день регистрируется более 400 новых случаев заболевания COVID-19.

иркутская область

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2021

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общество, иркутская область, коронавирусы, игорь кобзев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии