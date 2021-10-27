11:53 27.10.2021 (обновлено: 12:04 27.10.2021)
В ДНР заявили об атаке украинским беспилотником на нефтебазы в Донецке
Представитель ДНР в СЦКК Никоноров: украинский беспилотник атаковал нефтебазы в Донецке
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров.
"Сегодня утром вооруженные формирования Украины при помощи БПЛА предприняли попытку подрыва нефтебазы в городе Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал", - говорится в сообщении Никонорова, распространенном пресс-службой представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Он пояснил, что после обнаружения БПЛА были оповещены представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"При попытке обезвредить взрывное устройство произошел взрыв из-за взведенного детонатора... Жертв и масштабных последствий удалось избежать", - добавил Никоноров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.