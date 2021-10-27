https://ria.ru/20211027/neftebaza-1756450431.html

В ДНР заявили об атаке украинским беспилотником на нефтебазы в Донецке

В ДНР заявили об атаке украинским беспилотником на нефтебазы в Донецке - РИА Новости, 27.10.2021

В ДНР заявили об атаке украинским беспилотником на нефтебазы в Донецке

Украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса, заявил представитель... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:53

2021-10-27T11:53

2021-10-27T12:04

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров."Сегодня утром вооруженные формирования Украины при помощи БПЛА предприняли попытку подрыва нефтебазы в городе Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал", - говорится в сообщении Никонорова, распространенном пресс-службой представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он пояснил, что после обнаружения БПЛА были оповещены представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."При попытке обезвредить взрывное устройство произошел взрыв из-за взведенного детонатора... Жертв и масштабных последствий удалось избежать", - добавил Никоноров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html

https://ria.ru/20211027/donbass-1756427484.html

украина

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр