https://ria.ru/20211027/nato-1756501608.html
В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии
В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии - РИА Новости, 27.10.2021
В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии
Ввод в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии свидетельствует о наращивания потенциала НАТО у границ России и дестабилизирует... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:10
2021-10-27T15:10
2021-10-27T15:36
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ввод в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии свидетельствует о наращивания потенциала НАТО у границ России и дестабилизирует обстановку в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.
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РИА Новости
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в мире, латвия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Материал дополняется
15:10 27.10.2021 (обновлено: 15:36 27.10.2021)
В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии
В МИД связали ввод в строй аэродрома в Латвии с наращиванием сил НАТО у границ России