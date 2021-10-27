https://ria.ru/20211027/nato-1756501608.html

В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии

В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии - РИА Новости, 27.10.2021

В МИД прокомментировали ввод в строй военного аэродрома в Латвии

Ввод в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии свидетельствует о наращивания потенциала НАТО у границ России и дестабилизирует... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:10

2021-10-27T15:10

2021-10-27T15:36

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нато

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россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ввод в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии свидетельствует о наращивания потенциала НАТО у границ России и дестабилизирует обстановку в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20211027/nato-1756480697.html

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в мире, латвия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия