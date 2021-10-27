https://ria.ru/20211027/nato-1756480697.html

Одной дипломатии для предотвращения расширения НАТО мало, заявил Лавров

Одной дипломатии для предотвращения расширения НАТО мало, заявил Лавров - РИА Новости, 27.10.2021

Одной дипломатии для предотвращения расширения НАТО мало, заявил Лавров

Одной дипломатии для предотвращения расширения НАТО на Восток недостаточно, президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле, заявил глава МИД РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:46

2021-10-27T13:46

2021-10-27T13:54

в мире

владимир путин

нато

сергей лавров

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южная корея

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Одной дипломатии для предотвращения расширения НАТО на Восток недостаточно, президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Одной дипломатической работой тут не обойдешься, необходимо принимать и другие меры, которые будут адекватны угрозам, создаваемым в отношении безопасности Российской Федерации. Смею вас заверить, что президент Путин держит эти вопросы на личном контроле", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном.Россия будет противостоять попыткам НАТО продвинуться на Восток, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи."Есть свидетельства того, что натовские планировщики обращают внимание на Восток, уже говорят устами (Йенса - ред.) Столтенберга, генерального секретаря НАТО, о том, что миссия НАТО должна распространяться на Индо-Тихоокеанский регион. У них, если послушать, миссия на весь мир должна распространяться", - сказал министр во время пресс-конференции.По словам Лаврова, это "очень опасные игры"."Мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса", - отметил российский министр.

https://ria.ru/20211026/nato-1756272087.html

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756339044.html

россия

южная корея

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в мире, владимир путин, нато, сергей лавров, россия, южная корея