https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html

Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина

Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина - РИА Новости, 27.10.2021

Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина

Помощник режиссера Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где актер Алек Болдуин застрелил кинооператора, говорится в показаниях Холлса, РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:49

2021-10-27T21:49

2021-10-27T21:49

в мире

санта-фе (сша)

сша

ссср

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

кино и сериалы

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756012227_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_5614961c89c99c49750eabff9b2eb621.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Помощник режиссера Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где актер Алек Болдуин застрелил кинооператора, говорится в показаниях Холлса, которые РИА Новости предоставил офис шерифа."Я проверяю ствол на предмет помех. В большинстве случаев "живого" огня нет. Она (помощник по оружию Ханна Гутьеррес-Рид - ред.) открывает затвор, крутит барабан, и я говорю: бутафорский пистолет на площадке", - пояснил Холлс.Однако на злополучной репетиции, по его словам, он видел, что в пистолете было три пули, и не мог припомнить, чтобы барабан прокрутили.Он также вспомнил, что после инцидента пистолет открыли, и он увидел в нем по меньшей мере четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого, и один патрон, в котором не было такой дырки.Полиция США продолжает расследование гибели кинооператора Галины Хатчинс от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены признаки преступления, сказал ранее журналистам шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза.Он сообщил, что следователи опросили всех, кто присутствовал на месте инцидента, и собрали 600 вещественных доказательств, включая три единицы стрелкового оружия и 500 боеприпасов, в том числе холостых.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был тяжело ранен.

https://ria.ru/20211027/sherif-1756566019.html

https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html

санта-фе (сша)

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-фе (сша), сша, ссср, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма