https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html
Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина
Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина - РИА Новости, 27.10.2021
Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина
Помощник режиссера Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где актер Алек Болдуин застрелил кинооператора, говорится в показаниях Холлса, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:49
2021-10-27T21:49
2021-10-27T21:49
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убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Помощник режиссера Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где актер Алек Болдуин застрелил кинооператора, говорится в показаниях Холлса, которые РИА Новости предоставил офис шерифа."Я проверяю ствол на предмет помех. В большинстве случаев "живого" огня нет. Она (помощник по оружию Ханна Гутьеррес-Рид - ред.) открывает затвор, крутит барабан, и я говорю: бутафорский пистолет на площадке", - пояснил Холлс.Однако на злополучной репетиции, по его словам, он видел, что в пистолете было три пули, и не мог припомнить, чтобы барабан прокрутили.Он также вспомнил, что после инцидента пистолет открыли, и он увидел в нем по меньшей мере четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого, и один патрон, в котором не было такой дырки.Полиция США продолжает расследование гибели кинооператора Галины Хатчинс от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены признаки преступления, сказал ранее журналистам шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза.Он сообщил, что следователи опросили всех, кто присутствовал на месте инцидента, и собрали 600 вещественных доказательств, включая три единицы стрелкового оружия и 500 боеприпасов, в том числе холостых.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был тяжело ранен.
https://ria.ru/20211027/sherif-1756566019.html
https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html
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в мире, санта-фе (сша), сша, ссср, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина
Помощник режиссера Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке Болдуина