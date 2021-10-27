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Мясников развенчал заблуждения россиян
Мясников развеял миф о красном мясе - РИА Новости, 27.10.2021
Мясников развенчал заблуждения россиян
Умеренное употребление красного мяса не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T05:33
2021-10-27T11:08
общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Умеренное употребление красного мяса не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, до 2020 года "весь мир" считал иначе. "Перед самым ковидом пересмотрели все те данные, которые годами накапливались про связь мяса и провоцирование им атеросклероза и так далее", — указал Мясников.В результате выяснилось, что достоверные данные об этой взаимосвязи отсутствуют, отметил телеведущий."В больших количествах (красное мясо. — Прим. ред.) может увеличить (риск. — Прим. ред.) онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия", — сказал врач.При этом он призвал употреблять красное мясо умеренно, не более трех раз в неделю.
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общество, здоровье, александр мясников (врач)
05:33 27.10.2021 (обновлено: 11:08 27.10.2021)
 
Мясников развеял миф о красном мясе

Врач Мясников рассказал о влиянии потребления красного мяса на болезни сердца

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМясной лабаз на Центральном рынке в Симферополе
Мясной лабаз на Центральном рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Умеренное употребление красного мяса не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, до 2020 года "весь мир" считал иначе.
"Перед самым ковидом пересмотрели все те данные, которые годами накапливались про связь мяса и провоцирование им атеросклероза и так далее", — указал Мясников.
В результате выяснилось, что достоверные данные об этой взаимосвязи отсутствуют, отметил телеведущий.
"В больших количествах (красное мясо. — Прим. ред.) может увеличить (риск. — Прим. ред.) онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия", — сказал врач.
При этом он призвал употреблять красное мясо умеренно, не более трех раз в неделю.
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