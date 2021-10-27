https://ria.ru/20211027/mvd-1756560739.html

В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве

В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве - РИА Новости, 27.10.2021

В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве

Московские правоохранители рассказали об итогах профмероприятий в Новой Москве, в частности, в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:51

2021-10-27T18:51

2021-10-27T19:01

происшествия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московские правоохранители рассказали об итогах профмероприятий в Новой Москве, в частности, в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на пресечение различных правонарушений, в том числе нарушений миграционного законодательства... В рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений различного вида", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди этих нарушений, в частности, правила въезда, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности."В текущем году на территории МО МВД России "Коммунарский" города Москвы снизилось общее количество зарегистрированных преступлений на 11,6%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступных деяний на 10,6%", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что регистрация убийств снизилась на 42,9%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - на 33,3%, а также грабежи на 47,6%. При этом число изнасилований остается на уровне аналогичного периода 2020 года – три зарегистрированных преступления."В некоторых СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что на территории поселения Сосенское отмечается рост количества преступлений против личности. Эти утверждения не соответствуют действительности", - добавляется в сообщении.По данным МВД, на территории поселения с начала года не было зарегистрировано ни одного преступления против половой неприкосновенности. А также не было убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, вымогательств."За указанный период один факт кражи и три факта мошенничества", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211026/mvd-1756292583.html

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва, криминал, россия