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В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве
В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве - РИА Новости, 27.10.2021
В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве
Московские правоохранители рассказали об итогах профмероприятий в Новой Москве, в частности, в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:51
2021-10-27T19:01
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новая москва
криминал
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московские правоохранители рассказали об итогах профмероприятий в Новой Москве, в частности, в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на пресечение различных правонарушений, в том числе нарушений миграционного законодательства... В рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений различного вида", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди этих нарушений, в частности, правила въезда, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности."В текущем году на территории МО МВД России "Коммунарский" города Москвы снизилось общее количество зарегистрированных преступлений на 11,6%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступных деяний на 10,6%", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что регистрация убийств снизилась на 42,9%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - на 33,3%, а также грабежи на 47,6%. При этом число изнасилований остается на уровне аналогичного периода 2020 года – три зарегистрированных преступления."В некоторых СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что на территории поселения Сосенское отмечается рост количества преступлений против личности. Эти утверждения не соответствуют действительности", - добавляется в сообщении.По данным МВД, на территории поселения с начала года не было зарегистрировано ни одного преступления против половой неприкосновенности. А также не было убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, вымогательств."За указанный период один факт кражи и три факта мошенничества", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва, криминал, россия
18:51 27.10.2021 (обновлено: 19:01 27.10.2021)
 
В МВД рассказали о борьбе с миграционными правонарушениями в Новой Москве

В МВД опровергли сведения о росте количества преступлений против личности в Новой Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы у пассажиров на станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Сотрудники полиции проверяют документы у пассажиров на станции ЦСКА Большой кольцевой линии Московского метрополитена. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московские правоохранители рассказали об итогах профмероприятий в Новой Москве, в частности, в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на пресечение различных правонарушений, в том числе нарушений миграционного законодательства... В рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений различного вида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди этих нарушений, в частности, правила въезда, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности.
"В текущем году на территории МО МВД России "Коммунарский" города Москвы снизилось общее количество зарегистрированных преступлений на 11,6%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступных деяний на 10,6%", - подчеркивается в сообщении.
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Добавляется, что регистрация убийств снизилась на 42,9%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - на 33,3%, а также грабежи на 47,6%. При этом число изнасилований остается на уровне аналогичного периода 2020 года – три зарегистрированных преступления.
"В некоторых СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что на территории поселения Сосенское отмечается рост количества преступлений против личности. Эти утверждения не соответствуют действительности", - добавляется в сообщении.
По данным МВД, на территории поселения с начала года не было зарегистрировано ни одного преступления против половой неприкосновенности. А также не было убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, вымогательств.
"За указанный период один факт кражи и три факта мошенничества", - подчеркивается в сообщении.
 
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