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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/murray-1756522671.html
Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel
Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel - РИА Новости, 27.10.2021
Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel
Американский актер Билл Мюррей в интервью немецкому изданию FAZ проговорился, что появится в предстоящем блокбастере Marvel "Человек‑муравей и Оса:... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:30
2021-10-27T17:30
культура
билл мюррей
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
мэттью дэймон
тайка вайтити
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американский актер Билл Мюррей в интервью немецкому изданию FAZ проговорился, что появится в предстоящем блокбастере Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания".О том, что актер снялся именно в продолжении фильма о "Человеке-муравье", стало понятно после того, как он упомянул в разговоре режиссера картины Пейтона Рида. Билл Мюррей отметил, что вряд ли снимется во втором таком блокбастере. В издании ScreenRant отмечают, что хотя актер не раскрыл, кого сыграл, маловероятно, что это будет ведущая роль. Скорее всего, у Билла Мюррея будет забавное камео, похожее на то, что было у Мэтта Дэймона в фильме Тайки Вайтити "Тор: Рагнарек". Съемки третьей части о приключениях Человека-муравья еще не закончены. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что в нем появится суперзлодей из комиксов Marvel — Канг Завоеватель. На экране его изобразит Джонатан Мэйджорс. Премьера блокбастера "Человек‑муравей и Оса: Квантомания" запланирована на июль 2023 года.
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билл мюррей, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, мэттью дэймон, тайка вайтити
17:30 27.10.2021
 
Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel

Актер Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Билл Мюррей на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме.
Актер Билл Мюррей на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американский актер Билл Мюррей в интервью немецкому изданию FAZ проговорился, что появится в предстоящем блокбастере Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания".
О том, что актер снялся именно в продолжении фильма о "Человеке-муравье", стало понятно после того, как он упомянул в разговоре режиссера картины Пейтона Рида.

"Вы знаете, я недавно снялся в фильме Marvel. Не уверен, что могу говорить об этом, но уже неважно, — сказал Мюррей. — Некоторые люди были очень удивлены, что я решился на такой проект. Но мне все было предельно понятно: я познакомился с режиссером — и он мне очень понравился. Он забавный, скромный — иными словами, в нем есть все, чего хочется от режиссера. Плюс много лет назад он снял чертовски хороших фильм "Добейся успеха". Поэтому я согласился сняться, хотя меня, как актера, не интересуют эти блокбастеры по комиксам".

Билл Мюррей отметил, что вряд ли снимется во втором таком блокбастере.
В издании ScreenRant отмечают, что хотя актер не раскрыл, кого сыграл, маловероятно, что это будет ведущая роль. Скорее всего, у Билла Мюррея будет забавное камео, похожее на то, что было у Мэтта Дэймона в фильме Тайки Вайтити "Тор: Рагнарек".
Съемки третьей части о приключениях Человека-муравья еще не закончены. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что в нем появится суперзлодей из комиксов Marvel — Канг Завоеватель. На экране его изобразит Джонатан Мэйджорс.
Премьера блокбастера "Человек‑муравей и Оса: Квантомания" запланирована на июль 2023 года.
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КультураБилл МюррейMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыМэттью ДэймонТайка Вайтити
 
 
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