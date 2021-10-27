https://ria.ru/20211027/murray-1756522671.html

Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel

Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel - РИА Новости, 27.10.2021

Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel

Американский актер Билл Мюррей в интервью немецкому изданию FAZ проговорился, что появится в предстоящем блокбастере Marvel "Человек‑муравей и Оса:... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:30

2021-10-27T17:30

2021-10-27T17:30

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билл мюррей

marvel comics

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кино и сериалы

мэттью дэймон

тайка вайтити

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американский актер Билл Мюррей в интервью немецкому изданию FAZ проговорился, что появится в предстоящем блокбастере Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания".О том, что актер снялся именно в продолжении фильма о "Человеке-муравье", стало понятно после того, как он упомянул в разговоре режиссера картины Пейтона Рида. Билл Мюррей отметил, что вряд ли снимется во втором таком блокбастере. В издании ScreenRant отмечают, что хотя актер не раскрыл, кого сыграл, маловероятно, что это будет ведущая роль. Скорее всего, у Билла Мюррея будет забавное камео, похожее на то, что было у Мэтта Дэймона в фильме Тайки Вайтити "Тор: Рагнарек". Съемки третьей части о приключениях Человека-муравья еще не закончены. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что в нем появится суперзлодей из комиксов Marvel — Канг Завоеватель. На экране его изобразит Джонатан Мэйджорс. Премьера блокбастера "Человек‑муравей и Оса: Квантомания" запланирована на июль 2023 года.

https://ria.ru/20211012/anderson-1754048809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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билл мюррей, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, мэттью дэймон, тайка вайтити