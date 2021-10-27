Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel
Актер Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Билл Мюррей на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американский актер Билл Мюррей в интервью немецкому изданию FAZ проговорился, что появится в предстоящем блокбастере Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания".
О том, что актер снялся именно в продолжении фильма о "Человеке-муравье", стало понятно после того, как он упомянул в разговоре режиссера картины Пейтона Рида.
"Вы знаете, я недавно снялся в фильме Marvel. Не уверен, что могу говорить об этом, но уже неважно, — сказал Мюррей. — Некоторые люди были очень удивлены, что я решился на такой проект. Но мне все было предельно понятно: я познакомился с режиссером — и он мне очень понравился. Он забавный, скромный — иными словами, в нем есть все, чего хочется от режиссера. Плюс много лет назад он снял чертовски хороших фильм "Добейся успеха". Поэтому я согласился сняться, хотя меня, как актера, не интересуют эти блокбастеры по комиксам".
Билл Мюррей отметил, что вряд ли снимется во втором таком блокбастере.
В издании ScreenRant отмечают, что хотя актер не раскрыл, кого сыграл, маловероятно, что это будет ведущая роль. Скорее всего, у Билла Мюррея будет забавное камео, похожее на то, что было у Мэтта Дэймона в фильме Тайки Вайтити "Тор: Рагнарек".
Съемки третьей части о приключениях Человека-муравья еще не закончены. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что в нем появится суперзлодей из комиксов Marvel — Канг Завоеватель. На экране его изобразит Джонатан Мэйджорс.
Премьера блокбастера "Человек‑муравей и Оса: Квантомания" запланирована на июль 2023 года.
12 октября, 05:08КультураСтало известно название нового фильма Уэса Андерсона