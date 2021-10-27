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Либертарианец Марьясов получил срок за перекрытие дорог на незаконной акции
Либертарианец Марьясов получил срок за перекрытие дорог на незаконной акции - РИА Новости, 27.10.2021
Либертарианец Марьясов получил срок за перекрытие дорог на незаконной акции
Мировой судья в Москве приговорил к 10 месяцам колонии активиста незарегистрированной Либертарианской партии Глеба Марьясова по делу о перекрытии дорог на... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:08
2021-10-27T18:08
происшествия
задержание участников несанкционированных акций 8-9 мая в москве
мосгортранс
москва
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мировой судья в Москве приговорил к 10 месяцам колонии активиста незарегистрированной Либертарианской партии Глеба Марьясова по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Дмитрий Захватов.Именно такое наказание ранее запросила для подсудимого прокуратура."Мировой судья судебного участка №370 Тверского района Москвы постановил признать Глеба Марьясова виновным и назначил ему десять месяцев колонии", - сказал собеседник агентства.Суд зачел в срок наказания время под мерой пресечения. Таким образом, ему осталось отбыть в колонии около полугода.Кроме того, судья полностью удовлетворил иски метро и "Мосгортранса" к активисту на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей, рассказал Захватов.В ходе рассмотрения дела либертарианец находился под "запретом определенных действий": ему было запрещено выходить из дома после восьми вечера, общаться с участниками дела и участвовать в массовых акциях.Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокировании транспортных коммуникаций."Метрополитен Москвы" заявил к подсудимому иск на 1,5 миллионов рублей на возмещение оплаты труда сотрудников, которым пришлось внеурочно выйти на работу в день проведения акции. Аналогичный иск поступил и от Мосгортранса: предприятие потребовало более миллиона рублей за "убытки в связи задержками движения".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, большинство приговоров уже вынесены.
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происшествия, задержание участников несанкционированных акций 8-9 мая в москве, мосгортранс, москва, россия
18:08 27.10.2021
 
Либертарианец Марьясов получил срок за перекрытие дорог на незаконной акции

Участник незаконной акции приговорен к лишению свободы за блокирование дорожного движения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мировой судья в Москве приговорил к 10 месяцам колонии активиста незарегистрированной Либертарианской партии Глеба Марьясова по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Дмитрий Захватов.
Именно такое наказание ранее запросила для подсудимого прокуратура.
"Мировой судья судебного участка №370 Тверского района Москвы постановил признать Глеба Марьясова виновным и назначил ему десять месяцев колонии", - сказал собеседник агентства.
Суд зачел в срок наказания время под мерой пресечения. Таким образом, ему осталось отбыть в колонии около полугода.
Кроме того, судья полностью удовлетворил иски метро и "Мосгортранса" к активисту на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей, рассказал Захватов.
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В ходе рассмотрения дела либертарианец находился под "запретом определенных действий": ему было запрещено выходить из дома после восьми вечера, общаться с участниками дела и участвовать в массовых акциях.
Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокировании транспортных коммуникаций.
"Метрополитен Москвы" заявил к подсудимому иск на 1,5 миллионов рублей на возмещение оплаты труда сотрудников, которым пришлось внеурочно выйти на работу в день проведения акции. Аналогичный иск поступил и от Мосгортранса: предприятие потребовало более миллиона рублей за "убытки в связи задержками движения".
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, большинство приговоров уже вынесены.
 
ПроисшествияЗадержание участников несанкционированных акций 8-9 мая в МосквеМосгортрансМоскваРоссия
 
 
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