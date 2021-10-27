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Оперштаб рассказал о работе предприятий Москвы в нерабочие дни
Оперштаб рассказал о работе предприятий Москвы в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021
Оперштаб рассказал о работе предприятий Москвы в нерабочие дни
Предприятия непрерывного цикла, организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры и некоторых другие компании продолжат работать в период с... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-27T17:45
2021-10-28T00:48
общество
москва
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Предприятия непрерывного цикла, организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры и некоторых другие компании продолжат работать в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается в Teelegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.В период нерабочих дней сохранят привычный график только продуктовые магазины, аптеки и сети, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные закроются, но смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.При этом ранее "Ведомости" написали, что прекратить работу в этот период должны будут и алкомаркеты. Владельцы четырех торговых сетей сообщили изданию, что получили от властей такое требование.Кроме того, в столице закроют массажные салоны и салоны красоты, спорткомплексы, бассейны, солярии, бани. Это же коснется химчисток и других организаций, оказывающих бытовые услуги, а также шиномонтажей и автосервисов.Развлекательные и досуговые организации перестанут принимать посетителей: это кинотеатры, концертные залы, библиотеки и цирки. Проведение массовых мероприятий запрещено — за исключением тех, что согласованы с Роспотребнадзором или властями. Рестораны будут работать лишь на вынос или доставку.Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь. Остальные медорганизации, в том числе частные, будут предоставлять плановую и экстренную помощь в обычном режиме. Вакцинация и проведение экспресс-тестов в ТЦ и центрах госуслуг продолжатся.В Москве с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Россияне старше 60 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать изоляцию. Все это направлено на то, чтобы замедлить темп распространения вируса.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:45 27.10.2021 (обновлено: 00:48 28.10.2021)
 
Оперштаб рассказал о работе предприятий Москвы в нерабочие дни

Оперштаб Москвы рассказал о работе предприятий с 28 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на улице в Москве
Люди на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Предприятия непрерывного цикла, организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры и некоторых другие компании продолжат работать в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается в Teelegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
В период нерабочих дней сохранят привычный график только продуктовые магазины, аптеки и сети, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные закроются, но смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.
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При этом ранее "Ведомости" написали, что прекратить работу в этот период должны будут и алкомаркеты. Владельцы четырех торговых сетей сообщили изданию, что получили от властей такое требование.
Кроме того, в столице закроют массажные салоны и салоны красоты, спорткомплексы, бассейны, солярии, бани. Это же коснется химчисток и других организаций, оказывающих бытовые услуги, а также шиномонтажей и автосервисов.
Развлекательные и досуговые организации перестанут принимать посетителей: это кинотеатры, концертные залы, библиотеки и цирки. Проведение массовых мероприятий запрещено — за исключением тех, что согласованы с Роспотребнадзором или властями. Рестораны будут работать лишь на вынос или доставку.
Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь. Остальные медорганизации, в том числе частные, будут предоставлять плановую и экстренную помощь в обычном режиме. Вакцинация и проведение экспресс-тестов в ТЦ и центрах госуслуг продолжатся.
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В Москве с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Россияне старше 60 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать изоляцию. Все это направлено на то, чтобы замедлить темп распространения вируса.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
ОбществоМоскваВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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