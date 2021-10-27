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https://ria.ru/20211027/moskva-1756419429.html
В Москве заработала горячая линия для поддержки людей на самоизоляции
В Москве заработала горячая линия для поддержки людей на самоизоляции - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве заработала горячая линия для поддержки людей на самоизоляции
Для москвичей на самоизоляции заработала горячая линия, жители смогут заказать лекарства, продукты и товары первой необходимости, сообщается в среду на... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:33
2021-10-27T08:33
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Для москвичей на самоизоляции заработала горячая линия, жители смогут заказать лекарства, продукты и товары первой необходимости, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы."Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание. Помимо заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что горожане могут обратиться по номеру: +7 495 870-45-09 ежедневно с 08.00 до 21.00. Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (+7 495 051 - при звонке с мобильного) и психологический онлайн-чат Don’t panic.Сообщается, что горячая линия комплекса социального развития начала работу в марте 2020 года. В течение года социальные работники доставляли горожанам продукты, лекарства, технические средства реабилитации и оказывали другие виды помощи. На горячую линию поступило 1,8 миллиона заявок, социальные работники предоставили более чем 700 тысяч услуг. Более 98 процентов москвичей высоко оценили уровень работы социальных служб в условиях пандемии.
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:33 27.10.2021
 
В Москве заработала горячая линия для поддержки людей на самоизоляции

Москвичи на самоизоляции смогут заказать лекарства и продукты с помощью горячей линии

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Для москвичей на самоизоляции заработала горячая линия, жители смогут заказать лекарства, продукты и товары первой необходимости, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.
"Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание. Помимо заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что горожане могут обратиться по номеру: +7 495 870-45-09 ежедневно с 08.00 до 21.00. Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (+7 495 051 - при звонке с мобильного) и психологический онлайн-чат Don’t panic.
Сообщается, что горячая линия комплекса социального развития начала работу в марте 2020 года. В течение года социальные работники доставляли горожанам продукты, лекарства, технические средства реабилитации и оказывали другие виды помощи. На горячую линию поступило 1,8 миллиона заявок, социальные работники предоставили более чем 700 тысяч услуг. Более 98 процентов москвичей высоко оценили уровень работы социальных служб в условиях пандемии.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:13Распространение коронавируса
Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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