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Религия
https://ria.ru/20211027/monastyr-1756499788.html
Псково-Печерский монастырь закрыл для паломников пещеры
Псково-Печерский монастырь закрыл для паломников пещеры - РИА Новости, 27.10.2021
Псково-Печерский монастырь закрыл для паломников пещеры
Древние пещеры Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области закрыты для посещения со среды до 7 ноября включительно из-за роста... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:07
2021-10-27T15:29
религия
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новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Древние пещеры Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области закрыты для посещения со среды до 7 ноября включительно из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает монастырь."В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры: храмы во внебогослужебное время будут закрыты для посещения, Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения", - говорится в сообщении на официальной странице монастыря в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, "при необходимости" богослужения будут проходить одновременно в Михайловском соборе и Сретенском храме. При этом прихожанам и туристам нужно обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными", то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.
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псковская область, россия, новости - туризм
15:07 27.10.2021 (обновлено: 15:29 27.10.2021)
 

Псково-Печерский монастырь закрыл для паломников пещеры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Древние пещеры Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области закрыты для посещения со среды до 7 ноября включительно из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает монастырь.
"В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры: храмы во внебогослужебное время будут закрыты для посещения, Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения", - говорится в сообщении на официальной странице монастыря в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, "при необходимости" богослужения будут проходить одновременно в Михайловском соборе и Сретенском храме. При этом прихожанам и туристам нужно обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными", то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.
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