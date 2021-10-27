https://ria.ru/20211027/moldaviya-1756457394.html

В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу

В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу

Никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы, заявил журналистам в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:24

молдавия

россия

экономика

природный газ

дмитрий песков

газпром

майя санду

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, компания "Газпром" якобы заявила официальным лицам Молдавии, что снизит цену на газ, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Помимо этого, утверждает газета, российская компания также хотела, чтобы Молдавии отложила выполнение согласованных с ЕС правил, которые требуют либерализации газовых рынков и позволяют расширить конкуренцию. По словам источников газеты, Москва рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после прихода к власти нового президента Майи Санду и победы ее партии, выступающей в поддержку ЕС, на парламентских выборах в июле."Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то политические моменты с точки зрения обсуждения продажи газа Молдавии.Молдавия приобретала газ у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.Россия, по данным источника, сформулировала условия нового долгосрочного контракта следующим образом: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, но не одномоментно, а с большой рассрочкой. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.Молдавия в понедельник и вторник заключила контракты на поставки по одному миллиону кубометров газа в страну с польской PGNiG и нидерландским трейдером Vitol. Цена газа по ним не разглашается.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756331169.html

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html

молдавия

россия

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молдавия, россия, экономика, природный газ, дмитрий песков, газпром, майя санду