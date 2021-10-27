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https://ria.ru/20211027/moldaviya-1756457394.html
В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу - РИА Новости, 27.10.2021
В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
Никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы, заявил журналистам в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:24
молдавия
россия
экономика
природный газ
дмитрий песков
газпром
майя санду
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, компания "Газпром" якобы заявила официальным лицам Молдавии, что снизит цену на газ, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Помимо этого, утверждает газета, российская компания также хотела, чтобы Молдавии отложила выполнение согласованных с ЕС правил, которые требуют либерализации газовых рынков и позволяют расширить конкуренцию. По словам источников газеты, Москва рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после прихода к власти нового президента Майи Санду и победы ее партии, выступающей в поддержку ЕС, на парламентских выборах в июле."Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то политические моменты с точки зрения обсуждения продажи газа Молдавии.Молдавия приобретала газ у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.Россия, по данным источника, сформулировала условия нового долгосрочного контракта следующим образом: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, но не одномоментно, а с большой рассрочкой. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.Молдавия в понедельник и вторник заключила контракты на поставки по одному миллиону кубометров газа в страну с польской PGNiG и нидерландским трейдером Vitol. Цена газа по ним не разглашается.
https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756331169.html
https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html
https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html
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молдавия, россия, экономика, природный газ, дмитрий песков, газпром, майя санду
12:18 27.10.2021 (обновлено: 12:24 27.10.2021)
 
В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу

Песков: переговоры с Молдавией по газу носят исключительно коммерческий характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, компания "Газпром" якобы заявила официальным лицам Молдавии, что снизит цену на газ, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Помимо этого, утверждает газета, российская компания также хотела, чтобы Молдавии отложила выполнение согласованных с ЕС правил, которые требуют либерализации газовых рынков и позволяют расширить конкуренцию. По словам источников газеты, Москва рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после прихода к власти нового президента Майи Санду и победы ее партии, выступающей в поддержку ЕС, на парламентских выборах в июле.
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"Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то политические моменты с точки зрения обсуждения продажи газа Молдавии.
Молдавия приобретала газ у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.
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Россия, по данным источника, сформулировала условия нового долгосрочного контракта следующим образом: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, но не одномоментно, а с большой рассрочкой. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
Молдавия в понедельник и вторник заключила контракты на поставки по одному миллиону кубометров газа в страну с польской PGNiG и нидерландским трейдером Vitol. Цена газа по ним не разглашается.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 12:14
Молдавия согласится на любую цену за газ, заявил эксперт
 
МолдавияРоссияЭкономикаПриродный газДмитрий ПесковГазпромМайя Санду
 
 
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