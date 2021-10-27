https://ria.ru/20211027/mkht-1756551838.html

Калягин прокомментировал назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Калягин прокомментировал назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова - РИА Новости, 27.10.2021

Калягин прокомментировал назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин заявил РИА Новости, что узнал о назначении Константина Хабенского худруком МХТ имени Чехова... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:17

2021-10-27T18:17

2021-10-27T18:24

культура

константин хабенский

александр калягин

новости культуры

театр

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин заявил РИА Новости, что узнал о назначении Константина Хабенского худруком МХТ имени Чехова из интернета, отметив, что подобные решения не должны приниматься без обсуждения с профессиональным сообществом.Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ, он сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию."Как интересно! Я из интернета узнаю о том, что Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова. Согласитесь, что для председателя СТД РФ... это более чем странно. Когда назначали Сергея Женовача меня спрашивали, что я по этому поводу думаю… Когда сейчас с формулировкой "по собственному желанию", меня никто не спросил. Дело не в том, что я обиделся – я не барышня, чтобы обижаться... Но возмущаюсь я вот по какому поводу. Многократно уже на всех уровнях было сказано... что нельзя принимать важнейшие, в том числе и кадровые, решения без предварительного обсуждения их с профессиональным сообществом", - сказал Калягин.Он добавил, что о назначении Владимира Кехмана гендиректором МХАТ имени Горького он также узнал из СМИ. "Хотя я направлял письмо в Минкультуры РФ, в котором назвал нашего кандидата", - сказал глава СТД."А если кому-нибудь захотелось узнать, что я думаю о всей этой ситуации, то я бы ответил: Московский художественный театр возник как театр режиссерский, с него родилось само понятие – режиссер. Его не может возглавить просто очень хороший артист, за которым нет опыта театрального руководства, или менеджер. МХТ – это не просто один из театров, это один из главных театров страны", - заключил Калягин.

https://ria.ru/20211027/mkht-1756541414.html

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константин хабенский, александр калягин, новости культуры, театр