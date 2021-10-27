https://ria.ru/20211027/mkht-1756541414.html

Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова

Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова - РИА Новости, 27.10.2021

Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова

Актер и режиссер Константин Хабенский, назначенный художественным руководителем МХТ имени Чехова, выступил с обращением к коллективу, пояснив, что согласился... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:43

2021-10-27T17:43

2021-10-27T17:43

культура

константин хабенский

мxt имени чехова

россия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Актер и режиссер Константин Хабенский, назначенный художественным руководителем МХТ имени Чехова, выступил с обращением к коллективу, пояснив, что согласился занять новый пост, так как любит Художественный театр и дорожит им.Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что Хабенский назначен новым худруком МХТ, он сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию."Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им, и поэтому я согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждет большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя", - сказано в обращении, текст которого размещен на сайте театра.

https://ria.ru/20211022/teatr-1755844251.html

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константин хабенский, мxt имени чехова, россия