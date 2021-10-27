https://ria.ru/20211027/mkht-1756541414.html
Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова
Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова - РИА Новости, 27.10.2021
Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова
Актер и режиссер Константин Хабенский, назначенный художественным руководителем МХТ имени Чехова, выступил с обращением к коллективу, пояснив, что согласился... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:43
2021-10-27T17:43
2021-10-27T17:43
культура
константин хабенский
мxt имени чехова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756480159_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e4225df011ae835a26d66e03449f422.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Актер и режиссер Константин Хабенский, назначенный художественным руководителем МХТ имени Чехова, выступил с обращением к коллективу, пояснив, что согласился занять новый пост, так как любит Художественный театр и дорожит им.Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что Хабенский назначен новым худруком МХТ, он сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию."Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им, и поэтому я согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждет большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя", - сказано в обращении, текст которого размещен на сайте театра.
https://ria.ru/20211022/teatr-1755844251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756480159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac49b0f9f2c1d8932f0cefa99da3fe96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин хабенский, мxt имени чехова, россия
Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова
Хабенский обратился к труппе МХТ им. Чехова после назначения худруком