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Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман - РИА Новости, 27.10.2021
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман
Новым гендиректором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:48
2021-10-27T12:48
2021-10-27T13:36
культура
михайловский театр
владимир кехман
мхат имени м. горького
новосибирский государственный театр оперы и балета
новости культуры
театр
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новым гендиректором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", — говорится в сообщении.В новом качестве приоритетами работы Кехмана, отмечают в ведомстве, "станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени М. Горького в целом"."Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", — пояснили в Минкультуры.
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михайловский театр, владимир кехман, мхат имени м. горького, новосибирский государственный театр оперы и балета, новости культуры, театр
12:48 27.10.2021 (обновлено: 13:36 27.10.2021)
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новым гендиректором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", — говорится в сообщении.
В новом качестве приоритетами работы Кехмана, отмечают в ведомстве, "станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени М. Горького в целом".
"Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", — пояснили в Минкультуры.