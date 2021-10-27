https://ria.ru/20211027/mkhat-1756465007.html

Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман

Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман - РИА Новости, 27.10.2021

Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман

Новым гендиректором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:48

2021-10-27T12:48

2021-10-27T13:36

культура

михайловский театр

владимир кехман

мхат имени м. горького

новосибирский государственный театр оперы и балета

новости культуры

театр

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новым гендиректором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", — говорится в сообщении.В новом качестве приоритетами работы Кехмана, отмечают в ведомстве, "станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени М. Горького в целом"."Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", — пояснили в Минкультуры.

https://ria.ru/20211027/teatr-1756462164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михайловский театр, владимир кехман, мхат имени м. горького, новосибирский государственный театр оперы и балета, новости культуры, театр