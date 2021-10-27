https://ria.ru/20211027/migranty-1756517991.html

Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов

Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов - РИА Новости, 27.10.2021

Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов

Уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России следует повысить, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:11

2021-10-27T16:11

2021-10-27T16:11

общество

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России следует повысить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На совещании по безопасности в ЦФО Патрушев среди факторов, способствующих обострению криминогенной ситуации, назвал "проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов".Масштабный приток трудовых мигрантов также несёт серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения, отметил Патрушев."Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии. Обеспечить соблюдение ими российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов", - добавил Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

https://ria.ru/20211018/migrant-1755018833.html

россия

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общество, николай патрушев, россия