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Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов
Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов - РИА Новости, 27.10.2021
Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов
Уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России следует повысить, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:11
2021-10-27T16:11
общество
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России следует повысить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На совещании по безопасности в ЦФО Патрушев среди факторов, способствующих обострению криминогенной ситуации, назвал "проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов".Масштабный приток трудовых мигрантов также несёт серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения, отметил Патрушев."Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии. Обеспечить соблюдение ими российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов", - добавил Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
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общество, николай патрушев, россия
16:11 27.10.2021
 
Патрушев призвал поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов

Патрушев потребовал повысить уровень безопасности в местах проживания мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России следует повысить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На совещании по безопасности в ЦФО Патрушев среди факторов, способствующих обострению криминогенной ситуации, назвал "проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов".
Масштабный приток трудовых мигрантов также несёт серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения, отметил Патрушев.
"Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии. Обеспечить соблюдение ими российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов", - добавил Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
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ОбществоНиколай ПатрушевРоссия
 
 
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