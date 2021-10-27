https://ria.ru/20211027/migranty-1756444270.html

Ташкент предложил Москве упростить процедуру оргнабора трудовых мигрантов

Ташкент предложил Москве упростить процедуру оргнабора трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.10.2021

Ташкент предложил Москве упростить процедуру оргнабора трудовых мигрантов

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило коллегам из России внести изменения в межправительственное соглашение по организованному... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:29

2021-10-27T11:29

2021-10-27T11:29

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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило коллегам из России внести изменения в межправительственное соглашение по организованному набору узбекистанцев для работы в РФ, чтобы упростить процедуру найма, сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в Москве обсудили перспективы совершенствования системы оргнабора и привлечения граждан Узбекистана для работы в России."Подписанное в 2017 году межправительственное соглашение по организованному набору требует внесения обновлений и коррективов с учетом сложившейся ситуации на рынке труда в период пандемии", - сказал Хусанов на встрече, его слова цитирует пресс-служба ведомства. Министр считает, что необходимо сделать процедуры найма максимально простыми и удобными как для работника, так и работодателя, обеспечивая при этом необходимые гарантии для обеих сторон процесса.Хусанов также проинформировал российского коллегу о подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Минзанятости Узбекистана и торгово-промышленными палатами двух стран. Документ предусматривает сопровождение и контроль профессиональной подготовки и аттестации обучения мигрантов русскому языку и основам законодательства, а также подтверждение гарантий соблюдения трудовых норм со стороны работодателей."По итогам переговоров стороны достигли договоренностей по внесению изменений в соглашение об организованном наборе 2017 года, реализации совместных программ повышения квалификаций и стажировок сотрудников органов по труду в области цифровизации трудовых отношений и обеспечения охраны труда, снижения уровня травматизма на предприятиях, а также совершенствования трудового законодательства", - добавили в Минзанятости.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 октября подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в РФ. В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан. Программа была запущена в Узбекистане в начале недели. По расчетам узбекской стороны, пилот планируется реализовать до середины января 2022 года.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.

https://realty.ria.ru/20211007/migranty-1753544437.html

https://ria.ru/20211020/dokument-1755314952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/migrant-1754529272.html

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в мире, общество, узбекистан, михаил мишустин, мигранты, антон котяков, россия