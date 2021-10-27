https://ria.ru/20211027/mgu-1756499466.html

МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира

МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира - РИА Новости, 27.10.2021

МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по репутации, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:06

2021-10-27T15:06

2021-10-27T15:29

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

совместный российско-китайский университет

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по репутации, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ."Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по версии глобального репутационного рейтинга университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education", - говорится в сообщении.В МГУ рассказали, что в основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества. Очередной рейтинг опубликован 27 ноября, МГУ занял в нем 38-ю строчку."Высокие позиции МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его вхождение в топ-40 ведущих вузов мира является признанием его активной международной деятельности как на академическом, образовательном, так и межгосударственном уровне. Университет активно развивает свое представительство за рубежом: начинается третий учебный год в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне; работают центры МГУ в Иране, Китае, Ливане, Италии, Словении, на Кубе; развиваются филиалы в Казахстане, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Узбекистане", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.Он также подчеркнул, что Московский университет — один из активных участников международных научных проектов MegaScience, таких как коллаборации LIGO, CERN, ITER и другие. По словам Садовничего, МГУ в настоящее время перестраивает свою научно-образовательную политику, концентрируя беспрецедентные ресурсы на развитии недавно созданных междисциплинарных научно-образовательных школ, соответствующих приоритетам стратегии научно-технологического развития страны.THE World Reputation Rankings 2022 – ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый журналом Times Higher Education. Рейтинг репутации вузов составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. Опрос переведён на 15 языков мира, и в этом году в нём участвовало свыше 10 тысяч авторитетных учёных из 138 стран.

https://ria.ru/20211006/chernyshenko-1753413145.html

https://ria.ru/20210727/sadovnichiy-1743111128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, совместный российско-китайский университет, общество, навигатор абитуриента