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МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира
МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира - РИА Новости, 27.10.2021
МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира
Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по репутации, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:06
2021-10-27T15:29
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
совместный российско-китайский университет
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по репутации, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ."Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по версии глобального репутационного рейтинга университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education", - говорится в сообщении.В МГУ рассказали, что в основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества. Очередной рейтинг опубликован 27 ноября, МГУ занял в нем 38-ю строчку."Высокие позиции МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его вхождение в топ-40 ведущих вузов мира является признанием его активной международной деятельности как на академическом, образовательном, так и межгосударственном уровне. Университет активно развивает свое представительство за рубежом: начинается третий учебный год в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне; работают центры МГУ в Иране, Китае, Ливане, Италии, Словении, на Кубе; развиваются филиалы в Казахстане, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Узбекистане", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.Он также подчеркнул, что Московский университет — один из активных участников международных научных проектов MegaScience, таких как коллаборации LIGO, CERN, ITER и другие. По словам Садовничего, МГУ в настоящее время перестраивает свою научно-образовательную политику, концентрируя беспрецедентные ресурсы на развитии недавно созданных междисциплинарных научно-образовательных школ, соответствующих приоритетам стратегии научно-технологического развития страны.THE World Reputation Rankings 2022 – ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый журналом Times Higher Education. Рейтинг репутации вузов составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. Опрос переведён на 15 языков мира, и в этом году в нём участвовало свыше 10 тысяч авторитетных учёных из 138 стран.
https://ria.ru/20211006/chernyshenko-1753413145.html
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образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, совместный российско-китайский университет, общество, навигатор абитуриента
15:06 27.10.2021 (обновлено: 15:29 27.10.2021)
 
МГУ вошел в топ-40 репутационного рейтинга лучших вузов мира

МГУ занял 38-е место в репутационном рейтинге лучших вузов мира

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по репутации, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ.
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-40 лучших вузов мира по версии глобального репутационного рейтинга университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education", - говорится в сообщении.
В МГУ рассказали, что в основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества. Очередной рейтинг опубликован 27 ноября, МГУ занял в нем 38-ю строчку.
"Высокие позиции МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его вхождение в топ-40 ведущих вузов мира является признанием его активной международной деятельности как на академическом, образовательном, так и межгосударственном уровне. Университет активно развивает свое представительство за рубежом: начинается третий учебный год в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне; работают центры МГУ в Иране, Китае, Ливане, Италии, Словении, на Кубе; развиваются филиалы в Казахстане, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Узбекистане", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 19:54
Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею
Он также подчеркнул, что Московский университет — один из активных участников международных научных проектов MegaScience, таких как коллаборации LIGO, CERN, ITER и другие. По словам Садовничего, МГУ в настоящее время перестраивает свою научно-образовательную политику, концентрируя беспрецедентные ресурсы на развитии недавно созданных междисциплинарных научно-образовательных школ, соответствующих приоритетам стратегии научно-технологического развития страны.
THE World Reputation Rankings 2022 – ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый журналом Times Higher Education. Рейтинг репутации вузов составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. Опрос переведён на 15 языков мира, и в этом году в нём участвовало свыше 10 тысяч авторитетных учёных из 138 стран.
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:16
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Образование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор СадовничийСовместный российско-китайский университетОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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