https://ria.ru/20211027/metro-1756430470.html

Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро

Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 27.10.2021

Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро

Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Крестьянская застава" московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:24

2021-10-27T10:24

2021-10-27T10:25

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Крестьянская застава" московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Telegram-канал Московского департамента транспорта сообщил об увеличении интервалов движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути."На станции Крестьянская застава" на рельсы упал на пути мужчина. Его подняли на платформу живым", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются."Движение на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210715/metro-1741380756.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва