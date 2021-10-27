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Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро
Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 27.10.2021
Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Крестьянская застава" московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:24
2021-10-27T10:24
2021-10-27T10:25
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Крестьянская застава" московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Telegram-канал Московского департамента транспорта сообщил об увеличении интервалов движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути."На станции Крестьянская застава" на рельсы упал на пути мужчина. Его подняли на платформу живым", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются."Движение на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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происшествия, московский метрополитен, москва
10:24 27.10.2021 (обновлено: 10:25 27.10.2021)
Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро
Пассажир выжил после падения на рельсы на станции московского метро "Крестьянская застава"