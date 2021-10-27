https://ria.ru/20211027/maski-1756532900.html

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности медицинских масок

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности медицинских масок - РИА Новости, 27.10.2021

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности медицинских масок

Медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса и позволяют остановить его распространение в обществе, исследование показывают, что риск... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:13

2021-10-27T17:13

2021-10-27T17:43

россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса и позволяют остановить его распространение в обществе, исследование показывают, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза, заявила РИА Новости заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.Всеобщий масочный режим был введен по всей России 28 октября 2020 года. Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах."Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе. И поэтому необходимо использовать вот это простое средство противоэпидемической защиты во время подъема заболеваемости COVID-19 и вообще респираторными инфекциями", - сказала Яцышина.Она пояснила, что было проведено исследование в 26 регионах страны – скрининг 11 тысяч здоровых лиц без симптомов ОРВИ на наличие у них коронавируса и других возбудителей респираторных инфекций. У ряда людей, которые не знали, что они инфицированы, был обнаружен SARS-CoV-2, причем в очень высокой концентрации. Поэтому медицинская маска должна использоваться всеми в общественных местах, она позволяет предотвратить выход возбудителя в окружающую среду и инфицирование других людей при контакте, подчеркнула Яцышина.По ее словам, исследования показывают, что вероятность инфицирования респираторными инфекциями снижается на 50%, если человек использует медицинскую маску, в частности от коронавирусной инфекции, они обеспечивают снижение вероятности заражения на 34%.При этом для защиты необходимо использовать именно медицинские маски, которые состоят из трех слоев, объяснила Яцышина. Маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегать к переносице.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/kovid-1753157312.html

https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html

https://ria.ru/20210416/maski-1728570400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, медицинские маски