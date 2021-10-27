https://ria.ru/20211027/maski-1756456589.html
В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок - РИА Новости, 27.10.2021
В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
В РФ ежедневно выбрасывают 12 млн инфицированных масок из-за COVID-19, их не обезвреживают, нужно "навести порядок" в этой сфере – депутат ГД Бурматов РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:16
2021-10-27T12:16
2021-10-27T12:20
распространение коронавируса
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252566_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_3a8b66fbbe5e0409c36d5f9982a7a722.jpg
В РФ ежедневно выбрасывают 12 млн инфицированных масок из-за COVID-19, их не обезвреживают, нужно "навести порядок" в этой сфере – депутат ГД БурматовРИА Новости / Динамика дня
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252566_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_bde16306b18335384474c1b074fd5ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
Материал дополняется
12:16 27.10.2021 (обновлено: 12:20 27.10.2021)
В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
Депутат Бурматов: ежедневно выбрасывают 12 миллионов масок, которые никто не обезвреживает