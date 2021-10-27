https://ria.ru/20211027/maski-1756456589.html

В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок

В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок - РИА Новости, 27.10.2021

В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок

В РФ ежедневно выбрасывают 12 млн инфицированных масок из-за COVID-19, их не обезвреживают, нужно "навести порядок" в этой сфере – депутат ГД Бурматов РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:16

2021-10-27T12:16

2021-10-27T12:20

распространение коронавируса

госдума рф

россия

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В РФ ежедневно выбрасывают 12 млн инфицированных масок из-за COVID-19, их не обезвреживают, нужно "навести порядок" в этой сфере – депутат ГД БурматовРИА Новости / Динамика дня

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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