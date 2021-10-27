https://ria.ru/20211027/magaziny-1756488387.html

Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни

Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни

Сети магазинов "Красное & Белое" и "ВинЛаб", которые специализируются на продаже алкогольной продукции, будут работать в Москве во время объявленных с 28... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:20

2021-10-27T14:20

2021-10-27T14:23

москва

красное & белое

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/12/1548781260_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cd4a4056f02689d5c9cc5a39de457ee6.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сети магазинов "Красное & Белое" и "ВинЛаб", которые специализируются на продаже алкогольной продукции, будут работать в Москве во время объявленных с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней, заявили РИА Новости представители торговых сетей.Газета "Ведомости" в среду написала, что ряд магазинов Москвы, которые занимаются преимущественно торговлей алкоголем, получили уведомление от управ и префектур столицы о приостановке работы во время объявленных нерабочих дней. Согласно указу мэра Москвы, в течение нерабочих дней приостанавливается доступ посетителей в розничные магазины, кроме продающих продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, если доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%."В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись", - рассказали в "Красном & Белом". Представители сети отметили, что в ее магазинах продаются товары первой необходимости. "Наши цены помогают экономить бюджет пенсионерам и людям, которые остались без работы", - добавили в компании."ВинЛаб" продолжает работать во время локдауна", - проинформировали в пресс-службе "Белуга Групп" (сеть магазинов входит в группу). В компании отметили, что, согласно российскому закону о торговле, алкоголь относится к продовольственным товарам.

https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755557649.html

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756475097.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, красное & белое, коронавирус в россии