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https://ria.ru/20211027/magaziny-1756488387.html
Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни
Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни
Сети магазинов "Красное & Белое" и "ВинЛаб", которые специализируются на продаже алкогольной продукции, будут работать в Москве во время объявленных с 28... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:20
2021-10-27T14:23
москва
красное & белое
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сети магазинов "Красное &amp; Белое" и "ВинЛаб", которые специализируются на продаже алкогольной продукции, будут работать в Москве во время объявленных с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней, заявили РИА Новости представители торговых сетей.Газета "Ведомости" в среду написала, что ряд магазинов Москвы, которые занимаются преимущественно торговлей алкоголем, получили уведомление от управ и префектур столицы о приостановке работы во время объявленных нерабочих дней. Согласно указу мэра Москвы, в течение нерабочих дней приостанавливается доступ посетителей в розничные магазины, кроме продающих продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, если доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%."В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись", - рассказали в "Красном &amp; Белом". Представители сети отметили, что в ее магазинах продаются товары первой необходимости. "Наши цены помогают экономить бюджет пенсионерам и людям, которые остались без работы", - добавили в компании."ВинЛаб" продолжает работать во время локдауна", - проинформировали в пресс-службе "Белуга Групп" (сеть магазинов входит в группу). В компании отметили, что, согласно российскому закону о торговле, алкоголь относится к продовольственным товарам.
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москва, красное & белое, коронавирус в россии
14:20 27.10.2021 (обновлено: 14:23 27.10.2021)
 
Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" будут открыты в нерабочие дни

Магазины "Красное & Белое" и "ВинЛаб" в Москве собираются работать в нерабочие дни

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сети магазинов "Красное & Белое" и "ВинЛаб", которые специализируются на продаже алкогольной продукции, будут работать в Москве во время объявленных с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней, заявили РИА Новости представители торговых сетей.
Газета "Ведомости" в среду написала, что ряд магазинов Москвы, которые занимаются преимущественно торговлей алкоголем, получили уведомление от управ и префектур столицы о приостановке работы во время объявленных нерабочих дней. Согласно указу мэра Москвы, в течение нерабочих дней приостанавливается доступ посетителей в розничные магазины, кроме продающих продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, если доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.
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"В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись", - рассказали в "Красном & Белом". Представители сети отметили, что в ее магазинах продаются товары первой необходимости. "Наши цены помогают экономить бюджет пенсионерам и людям, которые остались без работы", - добавили в компании.
"ВинЛаб" продолжает работать во время локдауна", - проинформировали в пресс-службе "Белуга Групп" (сеть магазинов входит в группу). В компании отметили, что, согласно российскому закону о торговле, алкоголь относится к продовольственным товарам.
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