https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756567132.html

Биография Марии Львовой-Беловой

Биография Марии Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.10.2021

Биография Марии Львовой-Беловой

Детский омбудсмен Мария Алексеевна Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:24

2021-10-27T19:24

2021-10-27T19:24

общество

справки

пензенская область

мария львова-белова

политика

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Детский омбудсмен Мария Алексеевна Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. В 2002 году окончила Пензенское училище культуры и искусств им. А.А. Архангельского по специальности "Дирижер эстрадного оркестра". В 2003-2005 годах училась в Самарской государственной академии культуры и искусств (ныне Самарский государственный институт культуры). В 2019 году поступила в Пензенский государственный технологический университет по направлению "Менеджмент". Является выпускницей четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС ("школы губернаторов"). Мария Львова-Белова работала преподавателем музыки. В 2008 году стала соучредителем и директором общественной организации "Благовест". С 2011 года – председатель Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации "Благовест". В 2014-2020 годах была исполнительным директором Автономной некоммерческой организации "Квартал Луи" (Пенза) – организации, реализующей проекты по созданию инновационного инклюзивного пространства для молодых людей с инвалидностью, которые остались без родительского попечения. Первым проектом организации стала коммуна равных "Дом на Березовском", открытая в ноябре 2014 года. Дом предназначен для совместного временного проживания пяти людей с инвалидностью на колясках в адаптированном пространстве, где воспитанников готовят к самостоятельной жизни. В 2017 году организация открыла реабилитационный центр "Дом Вероники" для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения. Третьим крупным проектом организации под руководством Марии Львовой-Беловой стало арт-поместье "Новые берега". Проект представляет собой инклюзивную резиденцию, в инфраструктуре которой учтены все требования для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с разной формой инвалидности, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей.В 2018 году под руководством Марии Львовой-Беловой стартовал проект "Лидеры изменений. Равный – равному". Благодаря проекту 140 молодых активных людей с инвалидностью из 15 регионов России сформировали и воплотили в жизнь свои социальные и бизнес-инициативы. С 2014 года по 2019 год Мария Львова-Белова была членом Общественной палаты Пензенской области. В 2017-2019 годах – член Общественной палаты Российской Федерации. С 2020 года – сенатор Российской Федерации, является представителем от исполнительного органа государственной власти Пензенской области. В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса "Лидеры России" и вошла в ТОП-100 лучших управленцев страны, а также приняла участие во встрече президента России Владимира Путина с победителями конкурса.27 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом.За многолетний труд и достигнутые успехи в сфере благотворительности Львова-Белова была награждена почетной грамотой президента РФ, орденом Святого равноапостольного Великого князя Владимира III степени (2016) за развитие благотворительности, благодарностями губернатора Пензенской области, администрации города Пензы, Законодательного Собрания Пензенской области. В 2019 году в рамках спецпроекта агентства "РИА "Sm-News" "Человек региона-2019" Мария Львова-Белова стала человеком года Пензенской области. Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. Вместе с супругом воспитывают 17 детей, из которых четыре ребенка приемных и восемь – недееспособных совершеннолетних ребят с инвалидностью под опекой.Декларированный доход Марии Львовой-Беловой за 2020 год составил 2,93 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, справки, пензенская область, мария львова-белова, политика