https://ria.ru/20211027/lizing-1756450570.html

Аэрофлот вводит льготный провоз зимнего спортинвентаря

Аэрофлот вводит льготный провоз зимнего спортинвентаря - РИА Новости, 27.10.2021

Аэрофлот вводит льготный провоз зимнего спортинвентаря

Аэрофлот предоставляет дополнительное место бесплатного багажа для одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг. Акция действует с 1 ноября по 15... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:54

2021-10-27T11:54

2021-10-27T11:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот предоставляет дополнительное место бесплатного багажа для одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг. Акция действует с 1 ноября по 15 мая на внутрироссийских рейсах.Один комплект лыжного снаряжения представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и / или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и / или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного / сноубордического снаряжения не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии свободной багажной емкости воздушного судна. Необходимо предварительное согласование с авиакомпанией не позднее 36 часов до вылета рейса. Услуга предоставляется на рейсах Аэрофлота и дочерних авиакомпаний под коммерческим управлением Аэрофлота.Услуга не предоставляется на рейсах SU3000-5399 (в том числе на совместных рейсах Аэрофлота и а / к "Победа") и при перелетах по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.Акция призвана поддержать интерес пассажиров Аэрофлота к зимним видам спорта и их стремление вести здоровый образ жизни.Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: + 7-495-223-5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), * 555 (для мобильных телефонов), по бесплатный телефонам контакт-центрапо всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевез 14,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 млн человек.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы