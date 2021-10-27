https://ria.ru/20211027/litva-1756486714.html
Литва начала строить четырехметровый барьер на границе с Белоруссией
Литва начала строить четырехметровый барьер на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.10.2021
Литва начала строить четырехметровый барьер на границе с Белоруссией
Литва начала строительство четырехметрового барьера на границе с Белоруссией, сообщает портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на компанию... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:14
2021-10-27T14:14
2021-10-27T15:41
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евросоюз
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Литва начала строительство четырехметрового барьера на границе с Белоруссией, сообщает портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на компанию EPSO-G, которая занимается проектом.Отмечается, что первые сто километров ограждения, которое производят в Польше и Нидерландах, доставят на место в ноябре и декабре.Как добавляет портал, Литва планирует построить 400-километровую стену на фоне миграционного кризиса. Вильнюс добивается финансирования этого проекта со стороны ЕС. До сих пор Брюссель исключал это, но коалиция стран, призывающих к изменению подхода Евросоюза к ситуации, растет.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
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в мире, вильнюс, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко
14:14 27.10.2021 (обновлено: 15:41 27.10.2021)
Литва начала строить четырехметровый барьер на границе с Белоруссией
Литва начала строить четырехметровый барьер на границе с Белоруссией из-за мигрантов