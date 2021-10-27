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Комиссия сейма Латвии одобрила запрет георгиевских ленточек
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет георгиевских ленточек - РИА Новости, 27.10.2021
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет георгиевских ленточек
Комиссия сейма Латвии - страны, где проводятся шествия легионеров СС с участием членов правительства и депутатов и демонстрацией нацистской символики - в среду... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:49
2021-10-27T12:49
в мире
латвия
россия
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РИГА, 27 окт – РИА Новости. Комиссия сейма Латвии - страны, где проводятся шествия легионеров СС с участием членов правительства и депутатов и демонстрацией нацистской символики - в среду одобрила законопроект, который предусматривает запрет на публичное использование георгиевских ленточек, сообщил РИА Новости представитель комиссии."Комиссия сейма по правам человека и общественным делам в среду в третьем чтении поддержала запрета на использование георгиевских ленточек во время развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов", - сказал собеседник агентства.Сейму Латвии предстоит рассмотреть вопрос о запрете георгиевских ленточек на пленарном заседании в третьем чтении. Если сейм поддержит законопроект, чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент Латвии.С предложением запретить использование георгиевских ленточек выступило национальное объединение "Все - Латвии".Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
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в мире, латвия, россия
12:49 27.10.2021
 
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет георгиевских ленточек

Комиссия сейма Латвии одобрила законопроект о запрете георгиевских ленточек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки
Волонтеры раздают георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РИГА, 27 окт – РИА Новости. Комиссия сейма Латвии - страны, где проводятся шествия легионеров СС с участием членов правительства и депутатов и демонстрацией нацистской символики - в среду одобрила законопроект, который предусматривает запрет на публичное использование георгиевских ленточек, сообщил РИА Новости представитель комиссии.
"Комиссия сейма по правам человека и общественным делам в среду в третьем чтении поддержала запрета на использование георгиевских ленточек во время развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов", - сказал собеседник агентства.
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Сейму Латвии предстоит рассмотреть вопрос о запрете георгиевских ленточек на пленарном заседании в третьем чтении. Если сейм поддержит законопроект, чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент Латвии.
С предложением запретить использование георгиевских ленточек выступило национальное объединение "Все - Латвии".
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
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