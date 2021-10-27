https://ria.ru/20211027/lekarstva-1756427681.html

На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей

На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021

На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей

Правительство РФ выделило из резервного фонда более четырех миллиардов рублей на закупку противовирусных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:04

2021-10-27T10:04

2021-10-27T10:04

распространение коронавируса

экономика

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1920x0_80_0_0_37a725677e7b211a459a488d14a5a50a.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило из резервного фонда более четырех миллиардов рублей на закупку противовирусных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше четырех миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о закупке "Ремдесивира" для оказания помощи больным в стационарах. Этот препарат включен в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса и помогает бороться с тяжёлым острым респираторным синдромом, вызванным COVID-19."Централизованной закупкой препарата займётся Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России", - добавляется в сообщении.Кроме того, Минздраву поручено проконтролировать расходование средств и представить доклад в кабмин до 1 июня 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kovid-1756348861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии