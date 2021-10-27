https://ria.ru/20211027/lekarstva-1756427681.html
На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей
На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021
На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей
Правительство РФ выделило из резервного фонда более четырех миллиардов рублей на закупку противовирусных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:04
2021-10-27T10:04
2021-10-27T10:04
распространение коронавируса
экономика
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1920x0_80_0_0_37a725677e7b211a459a488d14a5a50a.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило из резервного фонда более четырех миллиардов рублей на закупку противовирусных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше четырех миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о закупке "Ремдесивира" для оказания помощи больным в стационарах. Этот препарат включен в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса и помогает бороться с тяжёлым острым респираторным синдромом, вызванным COVID-19."Централизованной закупкой препарата займётся Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России", - добавляется в сообщении.Кроме того, Минздраву поручено проконтролировать расходование средств и представить доклад в кабмин до 1 июня 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kovid-1756348861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_ecb3d739759e2970bee31f20713aad02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На закупку противовирусных средств выделили более четырех миллиардов рублей
На закупку лекарств для больных COVID-19 выделили более четырех миллиардов рублей